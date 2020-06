Ministrul Bode, despre metroul din Drumul Taberei: ”Îmi cer scuze în numele celor 17 miniștri”

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, și-a cerut scuze public în fața bucureștenilor pentru întârzierile apărute în procesului de construcție a metroului din Drumul Taberei.

În ultimul anunț privind inaugurarea Magistralei M5 de metrou, autoritățile au promis că bucureștenii vor avea parte de metrou în Drumul Taberei din 30 iunie 2020.

Însă, și de această dată, termenul nu va fi respectat, drept pentru care ministrul Bode și-a cerut scuze.

El susține că, după ce a preluat conducerea Ministerului Transporturilor, a cunoscut 2 feluri de angajați: ”promitacii” și ”explitacii”, adică cei care inventează scuze și găsesc explicații pentru orice amânare de proiecte.

”Vreau să îmi cer scuze public, în numele celor 17 miniștri și 8 directori generali, care au condus Ministerul Transporturilor și Metrorex din 2011 până în prezent. Scuzele le adresez, evident, locuitorilor din Drumul Taberei și bineînțeles bucureștenilor, în general.

La începutul mandatului am cunoscut o categorie de angajați ai Miisterului Transportului, Infrastructurii și Comunicațiilor, inclusiv din Metrorex, pe care am denumit-o generic promitaci. Termenul nu-l găsiți în DEX. Promit orice, își asumă orice, rezolvă orice. Când văd că se apropie termenele și văd că tot ce au promis nu se concretizează, aceștia se transformă în explitaci. Nici acest termen n-o să-l găsiți în DEX. Explică de ce nu s-a putut, cum au făcut tot ce a depins de ei și așa mai departe. Eu cred că a venit momentul ca aceste categorii să nu mai ocupe funcții de decizie în Ministerul Transporturilor.” - a spus ministrul Bode.

La rândul său, premierul Ludovic Orban a evitat să mai înainteze o dată de lansare, spunând doar că, în opinia sa, cele 2 probleme tehnice care mai există acum ar putea fi rezolvate în aproximativ 2 luni, cel mult.

”Cine se frige cu ciorbă suflă și-n iaurt. Când va fi din punct de vedere tehnic posibil de pus în circulație va fi pus în circulație. Acest termen va fi cel mai rapid termen posibil. (...) Sunt 2 probleme tehnice, care pot fi realizate. Din păcate nu se poate aplica o tehnologie mecanică de săpare pentru gura de ventilare, ci este vorba de o săpare manuală, care se datorează unei specificități a terenului și unor sisteme care trebuie puse la punct. După părerea mea, tehnic, se poate realiza în decurs de o lună jumate, maxim două.” - a spus șeful Guvernului.