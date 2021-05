Miniștrii Guvernului Cîțu postează clipuri pe Facebook pentru a încuraja vaccinarea anti Covid-19

Premierul Florin Cîțu și-a provocat miniștrii să-i urmeze exemplul și să facă mici clipuri, prin care să-i încurajeze pe români să se vaccineze.

Primii șase care i-au acceptat provocarea au postat deja înregistrările.

Vorbesc despre experiențe proprii ori despre oamenii pe care i-au întâlnit în pandemie. Toți trebuie să răspundă la întrebarea: Ce conține vaccinul anti Covid pentru ei? Adică, de ce este important pentru ei.

Așa își începe de obicei ziua premierul Florin Cîțu. Ca atare, și în clipul oficial pentru campania de vaccinare, a mers în același loc. Însă de această dată însoțit de cameraman. A intrat în cafenea, s-a așezat la masă și a predat ștafeta colegilor din Guvern.

Cîțu: "Lansez o provocare tuturor miniștrilor: ce conține vaccinul pentru voi?"

Primul răspuns a venit de la Cultură. Ministrul Bogdan Gheorghiu a primit câteva indicații, apoi a fost filmat de colegi într-o sală de teatru.

"Masca ne-a fost de folos, dar cu toții ne dorim să renunțăm la ea. Dar nu o putem face în lipsa responsabilității față de sănătatea celuilalt", spune ministrul.

Aflată în comuna Vedea pentru a-i vaccina pe oamenii din Giurgiu, șefa de la Ministerul Sănătății s-a filmat pe o uliță:

"Vaccinul împotriva covid 19 conține o șansă pentru doamna Frusinica, de 40 de ani, care are un copil cu dizabilități. Pentru domnul Ion să-și mai vadă nepoții și strănepoții, pentru Vasile, care este șofer, și de acum va putea circulă liber în statele din Uniunea Europeană."

Alți miniștri au apelat la experiențe personale.

Lucian Bode, ministrul de Interne: "Anul trecut am fost diagnosticat cu covid 19. A fost o perioada dificilă, plină de incertitudine. Am trecut prin boală, pentru că am decis că eu consider că doar așa mă pot proteja pe mine, îmi pot proteja familia".

Eduard Novak, ministrul Sportului: ”Eu am ales să mă vaccinez, pentru că vaccinarea rămâne singura soluție pentru a ne reda tuturor normalitatea. Vreau să trăiesc așa cum mă simt: liber. Vă încurajez și pe voi să o faceți! Vă provoc să spuneți: Ce conține vaccinul? Împreună Învingem pandemia. Campania de vaccinare este a tuturor! Hai că se poate!”

Adrian Oros, ministrul Agriculturii: "Vaccinul reprezintă posibilitatea de a-mi îmbrățișa nepotul, de a-mi îmbrățișa familia fără nicio grijă".

Virgil Popescu - ministrul Energiei: ”De ce m-am vaccinat? De ce m-am vaccinat? Un mix de motive, așa cum îmi place să spun, ca să fac analogia cu ultimele tendințe din domeniul energiei! Totodată, vaccinul ne dă energia de care avem nevoie să revenim la normalitate, la libertate!”

Fiecare ministru a dat ștafeta mai departe către secretari de stat și angajați ai instituțiilor.

Toate clipurile fac parte din noua campanie națională de vaccinare.