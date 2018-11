Mesajul lui Ilan Laufer după valul de reacții negative la adresa lui: "Sunt profund mâhnit”

Facebook/ Ilan Laufer

Într-un mesaj postat miercuri seară pe Facebook, Ilan Laufer s-a arătat "profund mâhnit" de reacțiile venite la adresa sa după conferința de marți a spus că religia nu trebuie să justifice atacurile antisemite la care a fost expus.

"Sunt profund mâhnit de valul de reacţii la adresa mea. Sunt român şi simt româneşte. În tot ce am făcut am avut un singur crez: România este Ţara mea şi lupt pentru valorile ei şi pentru unitate naţională. Religia nu trebuie să fie un motiv care să justifice reacţiile antisemite la adresa mea", a scris pe Facebook Ilan Laufer.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, după şedinţa CEx, că declaraţiile lui Ilan Laufer au fost ”mult prea avântate”, dar nu reprezintă poziţia PSD şi că nimeni nu va mai face declaraţii din sala de conferinţe a partidului fără o aprobare.

”Sunt declaraţii de care am spus mai devreme că mă delimitez. Cred că mult prea avântate. Nu ştiu dacă am găsit formularea corectă, dar nu sunt declaraţii care angajează PSD. Noi am avut o discuţie în BPN în care s-a discutat despre posibilitatea ca dl Ilan să facă un comunicat de presă, ceea ce nu trebuia să primească aprobare de la cineva anume. Nu am ştiut... Eu am şi spus că nu avem de gând să facem declaraţii, aseară, pentru că nu erau decizii finale, azi s-au luat deciziile finale”, a declarat Dragnea.

Liviu Dragnea a spus că a cerut ”să nu mai meargă cineva în sala de conferinţe de presă fără ca înainte să fie o decizie în sensul ăsta”.

Întrebat cum a fost posibil totuşi ca Laufer să facă acea declaraţie din sala de conferinţe a PSD, Dragnea a replicat: ”Ilan Laufer nu este un infractor. Ilan laufer este un om foarte bine pregătit. A avut nişte declaraţii pe care şi le-a asumat, dar care nu reprezintă punctul de vedere al PSD, cred că am fost foarte clar”.

”Mă delimitez total de declaraţiile lui Ilan Laufer”, a declarat Dragnea, înainte de a intra la şedinţa CEx al PSD.

Ilan Laufer a declarat, marţi seara, la sediul PSD, că preşedintele Klaus Iohannis a respins numirea sa în funcţia de ministru al Dezvoltării din antisemitism, el acuzându-l pe şeful statului că acesta este un gest dintr-un lung şir de acţiuni antisemite.

Preşedintele Klaus Iohannis condamnă ferm folosirea unor teme deosebit de sensibile în scop politic şi consideră că referinţele la antisemitism şi nazism în disputa politică sunt iresponsabile şi denotă grave carenţe de educaţie, cultură, diplomaţie şi istorie, referindu-se la acuzaţiile lui Ilan Laufer, a cărui nominalizare în Guvern a respins-o.

"Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, condamnă ferm folosirea unor teme deosebit de sensibile în scop politic. Referinţele la antisemitism şi nazism în disputa politică sunt iresponsabile şi denotă grave carenţe de educaţie, cultură, diplomaţie şi istorie. Relativizarea antisemitismului reprezintă o acţiune periculoasă care poate genera manifestări antisemite şi discriminatorii şi poate incita la ură. Însuşindu-şi cu bună ştiinţă un text cu acuzaţii ridicole lipsite de orice fundament real, Ilan Laufer a picat testul maturităţii, preferând să joace rolul de portavoce a propagandei toxice pesediste. Personajele care proferează asemenea acuzaţii scandaloase se descalifică automat şi nu pot ocupa sub nicio formă înalte demnităţi în statul român", se arată într-un comunicat al Administraţiei Prezidenţial.

Preşedintele consideră că aceste declaraţii reprezintă un nou exemplu din retorica nocivă îndelungată a Partidului Social Democrat, care alimentează în mod constant discursul urii şi tendinţele xenofobe. Este inadmisibil ca memoria Holocaustului să fie întinată cu astfel de atacuri, care servesc unor interese meschine şi sunt de natură a afecta pacea socială.

Directorul Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“, Alexandru Florian consideră că declaraţia lui Ilan Laufer, care l-a acuzat pe şeful statului de antisemitism, este emoţională, cu mult iz politic şi atâta tot, iar atitudinea preşedintelui Klaus Iohannis în privinţa Holocaustului a fost recunoscută inclusiv printr-o distincţie acordată de American Jewish Committee.

