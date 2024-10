Mesajul clar al UE: ”Moldova nu trebuie să ajungă din nou în ghearele dictatorului Putin”. Gestul ”foarte pervers” al Rusiei

"Dorim ca prin această rezoluţie să facem cunoscut cetăţenilor din Republica Moldova faptul că tentativele de imixtiune ale Federaţiei Ruse în alegerile din Republica Moldova ne sunt cunoscute şi ele sunt contracarate inclusiv de la nivel european, prin sancţiuni asupra persoanelor care încearcă să destabilizeze situaţia din Republica Moldova, prin eforturi comune ale autorităţilor din Republica Moldova şi ale autorităţilor europene de a opri şi de a contracara, de a combate dezinformarea, ştirile false, propaganda", a declarat Siegfried Mureşan în cadrul unui briefing pentru jurnalişti români de la Strasbourg.

Mureşan, care este preşedintele delegaţiei Parlamentului European pentru relaţiile cu Republica Moldova, a subliniat că UE este implicată activ în Republica Moldova, asigurându-se că cetăţenii sunt bine informaţi cu privire la beneficiile procesului de integrare europeană.

De asemenea, a precizat eurodeputatul PNL, rezoluţia, care va fi dezbătută marţi în plenul PE şi votată miercuri, prezintă agenda de integrare europeană viitoare, respectiv care sunt paşii acestei integrări.

În acelaşi timp, a spus Siegfried Mureşan, UE doreşte o liberalizare permanentă şi totală a comerţului dintre UE şi Republica Moldova. El a exemplificat prin ridicarea cotelor la exportul anumitor produse moldoveneşti, care a fost decisă după invazia Rusiei din Ucraina.

UE va elimina cotele de importuri din Moldova, chiar înainte de aderare

"Mesajul e clar - produsele moldoveneşti sunt binevenite pe piaţa europeană. Am ridicat cotele în anul 2022, am prelungit aceste cote ridicate în anul 2023 şi în anul 2024 cu câte un an de zile şi dorim ca până în anul 2025 să avem permanentizate aceste cote ridicate şi eliminarea lor totală ulterior", a dat el asigurări.

UE doreşte includerea pas cu pas a Republicii Moldova în cât mai multe programe europene, chiar înainte de aderarea ei la UE.

"Deja în ultimii 2 ani de zile Republica Moldova a aderat la programul european privind infrastructura mare, din cadrul Mecanismului privind Conectarea Europei, astfel încât Republica Moldova poate avea acces la finanţări pentru marile proiecte de infrastructură rutieră, feroviară, energetică, exact aşa cum poate avea orice stat membru al Uniunii Europene (...)", a mai spus Mureşan.

La rândul său, eurodeputatul USR Dan Barna, membru al grupului Renew, a spus că "marea miză este referendumul prin care cetăţenii Republicii Moldova au fost chemaţi să-şi exprime poziţia privind direcţia spre Uniunea Europeană a Republicii Moldova".

Rusia alocă sute de milioane de euro pentru un ”mesaj foarte pervers” în Moldova

El a deplâns faptul că în prezent Rusia alocă "sute de milioane de euro", fonduri despre care susţine că sunt documentate de autorităţile de la Chişinău, pentru campanii de dezinformare care să-i convingă pe cetăţenii Republicii Moldova să nu participe la referendum.

"Mesajul foarte pervers pe care îl distribuie Rusia în momentul de faţă în Republica Moldova este că nu le spune: 'Cetăţeni moldoveni, veniţi spre Rusia', pentru că acest mesaj nu-l mai crede nimeni, le spune că 'e bună Uniunea Europeană, dar nu acum, mai târziu', pentru că o respingere a acestui referendum este de fapt o lovitură pentru guvernul pro-european şi pentru Maia Sandu", a declarat Barna pentru jurnaliştii români la Strasbourg.

Eurodeputatul USR susţine că rezoluţia pe care o va adopta PE miercuri "îşi propune de fapt să întărească capacitatea Republicii Moldova de a face faţă exact la ingerinţele Rusiei în ceea ce înseamnă alegerile prezidenţiale şi referendum".

De asemenea, este o rezoluţie prin care se cere o suplimentare a fondurilor pentru politica de securitate şi de apărare.

"Republica Moldova este singura ţară care nu are un fond de preaderare dedicat în momentul de faţă şi este un apel pe care Parlamentul European îl face către toate statele membre şi către instituţii - Comisie, Consiliu - de a acorda sprijinul necesar pe mai departe în termen de resurse financiare, în primul rând de instrumente financiare, pentru ca procesul acesta de aderare a Republicii Moldova să capete consistenţă", a explicat Barna.

De asemenea, se doreşte o accelerare a negocierilor pe toate capitolele deschise, "pentru că mesajul foarte ferm pe care Uniunea European şi Parlamentul European îl dau prin această rezoluţie este că Moldova nu trebuie lăsată să ajungă din nou în ghearele unui dictator cum este Vladimir Putin", a subliniat eurodeputatul Renew.

El a explicat că se aşteaptă ca textul rezoluţiei, pe care încă îl negocia luni seara cu grupurile politice, să nu sufere modificări de substanţă. "Sper să avem o rezoluţie consistentă, rezoluţie care să sprijine Republica Moldova şi să-i dea acele acele instrumente şi acele mesaje" de care are nevoie, a mai afirmat Barna.

