Membrii USR PLUS votează online, începând de miercuri, noul preşedinte ale partidului

Membrii USR PLUS votează, începând de miercuri, noul preşedinte ale partidului rezultat în urma fuziunii dintre USR şi PLUS. Rezultatul urmează să fie validat de congresul USR PLUS care are loc în weekendul 2-3 octombrie.

În cursa pentru şefia partidului s-au înscris trei candidaţi: Dan Barna, Dacian Cioloş şi Irineu Darău, informează Agerpres.

Potrivit unui comunicat al USR PLUS, votul se desfăşoară online, prin intermediul unei platforme securizate, în două tururi, dacă niciunul dintre candidaţi nu reuşeşte să obţină peste 50% din voturi în primul tur.

Turul 1 se derulează între 15 şi 22 septembrie, iar turul 2 în perioada 23-30 septembrie.

"Aproximativ 50.000 de membri vor vota noul preşedinte USR PLUS. În competiţia internă s-au înscris trei candidaţi: Dan Barna, Dacian Cioloş şi Irineu Darău. Rezultatul votului online va fi validat de congresul USR PLUS care are loc în weekendul 2-3 octombrie, la Romexpo, în Bucureşti. În cadrul congresului, delegaţi ai filialelor din toată ţara vor alege şi membrii Biroul Naţional al USR PLUS care asigură conducerea executivă a partidului alături de preşedinte", se arată în comunicat.

În luna mai 2021, USR şi PLUS au fuzionat după ce în ultimii ani cele două partide conduse de Dan Barna şi Dacian Cioloş au participat ca o alianţă la toate scrutinele electorale: alegeri europarlamentare, prezidenţiale, locale şi parlamentare.

Conducerea partidului este asigurată de cei doi copreşedinţi - Dan Barna şi Dacian Cioloş - şi de Biroul Naţional Reunit format din liderii liderii USR PLUS.

