Cioloş propune PNL ca USR să dea premierul: E putere de împărţit - Senatul şi Camera, deci poate fi un echilibru

Agerpres

Copreşedintele USR PLUS Dacian Cioloş afirmă că partidul pe care îl reprezintă nu va reintra la guvernare dacă nu are garanţia că poate realiza reforme.

Totodată, Cioloș propune ca, în cadrul unei noi coaliţii cu PNL şi UDMR, USR PLUS să dea premierul, argumentând că "este putere de împărţit", Senatul şi Camera Deputaţilor, astfel încât "poate să existe un echilibru de putere".

"Sensul existenţei politice a USR PLUS vizavi de alegători şi de susţinători e acela de a schimba sistemul, de a moderniza şi reforma sistemul. Deci, dacă avem garanţii - şi ne putem lua garanţii că putem face aceste reforme - are sens să rediscutăm de o reintrare la guvernare, dar asta presupune să ne luam aceste garanţii şi eu vă lansez aici o idee care poate părea provocatoare: cred că cea mai bună modalitate prin care să ne asigurăm că dacă intrăm din nou la guvernare putem face reforme e - de ce nu? - să propunem celor de la PNL şi UDMR, dacă mergem în continuare împreună, să facem o propunere de premier care să-şi asume aceste reforme în numele Guvernului. Este putere de împărţit - Parlamentul. Şi Senatul şi Camera Deputaţilor sunt structuri cu putere, aşa încât poate să existe un echilibru de putere, dar dacă noi nu vom avea garanţia că putem face reforme, decât să fim un partid-umbră al PNL, care face cu noi ce vrea, atunci mai bine ne gândim şi la opoziţie", a declarat Cioloş, vineri, în cadrul unei dezbateri cu contracandidaţii săi la preşedinţia USR PLUS.

El a arătat că alegerile anticipate sunt o soluţie, dar decizia aceasta nu depinde de USR PLUS.

"Noi, dacă intrăm din nou la guvernare alături de PNL, nu e pentru că recâştigăm încrederea în PNL, ci pentru că vrem să ne susţinem agenda pentru care am fost votaţi de alegători, să facem tot ce ţine de noi să punem în aplicare acea agendă de reforme. Dacă avem aceste garanţii, atâta vreme cât putem să facem lucrul acesta, mergem la guvernare, dacă nu - mergem în opoziţie. Trebuie să pornim şi de la premisa că există, aşa cum stau lucrurile acum în Parlament, sau posibilitatea unei coaliţii precum cea pe care am avut-o până acum sau posibilitatea unei colaborări între PSD şi PNL - şi ştim ce înseamnă asta pentru România - sau alegeri anticipate, dacă există o majoritate în Parlament pentru asta. Eu aş începe cu varianta în care încercăm să construim din nou o coaliţie de guvernare, dar (...) în care USR PLUS, dacă reintrăm în acest joc, ar trebui să aibă mai multe elemente de garanţii că poate să facă reforme şi (...) inclusiv să punem pe masă o propunere de premier sau o formulă de funcţionare a coaliţiei în care să fie un premier la USR PLUS", a explicat Cioloş.