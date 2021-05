Măsurile de relaxare anunțate de Klaus Iohannis, adoptate vineri printr-o hotărâre CNSU

Premierul Florin Cîţu a anunţat că vineri va avea loc şedinţa de guvern pe tema măsurilor de relaxare pentru perioada 15 mai - 1 iunie.

"Starea de alertă rămâne. Vom avea o şedinţă de guvern mâine în care vom modifica în funcţie de deciziile pe care le-am luat astăzi împreună. Foarte important, apar aceste relaxări, dar toţi românii trebuie să înţeleagă că suntem încă în pandemie. Avem vaccin, trebuie să ne vaccinăm. În spaţiul închis rămâne masca, în staţii de autobuz, în zone de autobuz (...), pieţe în aer liber. Este un pas important mai devreme decât estimasem şi lucrurile merg bine, dar să nu credem că a trecut. Trebuie să mergem să ne vaccinăm. (...) Mâine vom face hotărârea de guvern. Mâine vom avea hotărârea CNSU şi vom mai veni cu detalii exact despre ce se întâmplă între 15 mai şi 1 iunie", a spus premierul la un post de televiziune, potrivit Agerpres.

El a precizat că în acest moment nu preconizează o ridicare a stării de alertă.

Premierul a fost întrebat dacă nu se renunţă prea repede la portul măştii în spaţiile deschise.

"A câta oară mi se spune că sunt prea optimist... Anul trecut mi se spunea că sunt prea optimist când am spus că vom lua măsurile cele mai bune ca să evităm o criză economică, am avut cea mai mare creştere economică, am avut încasări anul acesta, am câştigat încrederea investitorilor străini. Când am început şi am avansat această dată de 1 iunie, mi s-a spus că sunt prea optimist şi nu se va întâmpla. Am avut mai multe scenarii şi în discuţia pe care am avut-o şi cu domnul preşedinte, am zis să luăm în calcul să creştem puţin indicatorii la care ne uităm şi dacă avem rezultate mai bune la unii dintre aceşti indicatori, vom lua măsurile mai devreme. (...) A fost un cumul de factori, a mers mai bine valul trei decât ne aşteptam", a afirmat el.

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a susținut o conferință de presă în care a anunțat că din 15 mai va avea loc o primă etapă de relaxare, care include eliminarea portului măștii în exterior și a restricțiilor de circulație pe timp de noapte.