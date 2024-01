Marcel Ciolacu, promisiune pentru social-democrați: "Dacă PSD nu câștigă toate rândurile de alegeri, plec acasă"

Liderul social-democraților a mai spus că şi-ar dori să nu fie exclus din partid, informează News.ro.

"Este un an provocator anul 2024. Un an unde categoric că îmi doresc ca PSD să câştige toate rândurile de alegeri. Categoric că dacă nu le câştigăm, plec acasă. La un moment dat, toate funcţiile sunt vremelnice, durează mai puţin sau mai lung.

Eu, Marcel Ciolacu nu aş fi realizat nimic şi nu aş fi stat în fruntea partidului peste trei ani de zile dacă nu aş fi avut cea mai bună echipă din istoria PSD. Ăsta este adevărul. Asta este politica! Nu ne trebuie niciun consilier care să ne spună când e momentul să faci pasul, lateral sau înapoi. Cu adevărat, mi-aş dori să nu mă excludeţi, fiindcă eu am înţeles aceste reguli, dar sunt nişte reguli care ţin de bun simţ. Nu există liderul maxim, s-au dus acele poveşti! PSD a fost puternic în momentul în care a avut echipe puternice", a spus Marcel Ciolacu.

Totuși, în cazul în care va fi dat afară din PSD, Ciolacu a dat asigurări că nu îşi va înfiinţa altă formaţiune politică, aşa cum au făcut unii dintre predecesorii săi.

"Am promis că nu am să-mi fac un partid după ce colegii mei or să mă excludă din partid, fiindcă, de obicei, aşa facem cu preşedinţii partidului. Dar eu o să mă ţin tare şi îmi pun speranţele în Lucian Romaşcanu că o să mă ţină măcar preşedinte de onoare la Buzău", a mai spus premierul României.

Sursa: News.ro