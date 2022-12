Marcel Ciolacu, întrebat de ce a lipsit de la recepția lui Iohannis de 1 Decembrie: ”Timpul meu liber mă priveşte”

Întrebat de jurnaliști dacă acest gest poate fi onsiderat un semn pentru coaliţie sau un mesaj pentru preşedinte, Ciolacu a spus: "Nu e niciun semn. Eu coaliţia o am cu domnul Ciucă, nu cu domnul preşedinte. Nu e un mesaj pentru nimeni. Fiecare are priorităţile lui. Am fost la defilare împreună, mi se pare normal, ca şi preşedinte al Camerei. Pe urmă, fiecare dintre noi timpul liber ni-l aşezăm".

Președintele Camerei Deputaților a fost întrebat şi dacă este adevărat zvonul că a plecat în Dubai chiar în ziua în care a avut loc recepţia de la Palatul Cotroceni.

"Cred că timpul meu liber mă priveşte. Ce vă pot spune, pe data de 19 decembrie până pe data de 24 o să am, împreună cu domnul prim ministru şi mai mulţi miniştri, o deplasare în Coreea de Sud, aplicată", a spus Ciolacu.

Dată publicare: 06-12-2022 14:44