Marcel Ciolacu, întrebat dacă Liviu Dragnea mai are loc în PSD: „E o discuţie care nu-şi are rostul în acest moment”

Marcel Ciolacu a declarat, întrebat miercuri dacă Liviu Dragnea mai are loc în PSD, că „e o discuţie care nu-şi are rostul în acest moment” şi că nu cunoaşte ce prevede condamnarea acestuia şi cât timp nu are voie să facă politică.

Chestionat dacă îl va contacta când iese din penitenciar, liderul social-democraţilor a spus că este posibil să facă acest lucru, însă ca om, nu din postura de preşedinte de partid, transmite News.ro.

„Presupun că domnul Dîncu se referea juridic. Haideţi să vedem. E dreptul constituţional al domnului Liviu Dragnea să ceară eliberarea condiţionată. Presupun că nu e singurul român care a solicitat acest lucru, aflat în situaţia respectivă. Nu cunosc ce prevede condamnarea domnului Dragnea, cât timp nu are voie să facă politică, interdicţiile cetăţeneşti, dacă există aşa ceva. E o discuţie care nu-şi are rostul în acest moment”, a afirmat Marcel Ciolacu, întrebat într-o conferinţă de presă, miercuri, dacă mai are loc în PSD Liviu Dragnea şi despre faptul că Vasile Dîncu spunea că orice persoană care şi-a ispăşit pedeapsa poate să revendice un loc în partid.

Chestionat dacă îl va contacta pe Liviu Dragnea, în cazul în care iese din penitenciar, Ciolacu a răspuns: „Pe domnul Dragnea? Nu, în acest moment nu. Ca om, e posibil să fac acest lucru, dar nu din postura de preşedinte al partidului”.

Fostul preşedinte al PSD Liviu Dragnea a primit aviz favorabil din partea comisiei din cadrului Penitenciarului Rahova, ceea ce înseamnă că îndeplineşte toate condiţiile pentru a fi propus spre liberare condiţionată, a declarat pentru News.ro avocatul său, Flavia Teodosiu.

„Sper din tot sufletul ca decizia instanţei să fie una pozitivă”, afirmat ea.