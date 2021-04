Dîncu, despre Dragnea: Orice membru de partid care a fost reabilitat are dreptul să îşi revendice un loc în partid

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Vasile Dîncu, afirmă, referitor la Liviu Dragnea, că "orice membru de partid care a fost reabilitat, şi-a ispăşit pedeapsa, are dreptul să îşi revendice un loc în partid", scrie News.ro.

El menţionează însă că, în PSD, "nu a existat o tradiţie"de a-şi aduce înapoi foştii preşedinţi, ci "mai degrabă i-a dat afară din partid sau s-au autoexclus". Dîncu adaugă că problema ţine şi de modul în care liderul de partid a ştiut să îşi construiască echipa şi de respectul dintre lider şi ceilalţi reprezentanţi ai formaţiunii.



"Din punctul meu de vedere, orice membru de partid care a fost reabilitat, şi-a ispăşit pedeapsa, are dreptul să îşi revendice un loc în partid. Nu a existat o tradiţie în cadrul PSD-ului de a-şi aduce înapoi foştii preşedinţi. Mai degrabă i-a dat afară din partid sau s-au autoexclus", a afirmat, la Digi 24, Vasile Dîncu, referindu-se la Liviu Dragnea.

El a vorbit şi despre respectul între un lider de partid şi ceilalţi reprezentanţi ai formaţiunii.

"Nu mai sunt (foştii lideri - n.r.). Este o problemă care ţine, până la urmă, şi de modul în care liderul de partid a ştiut să îşi construiască echipa şi şi-a respectat şi i-a respectat el pe ceilalţi din partid. Liviu Dragnea a avut numai unanimitate sau aproape tot timpul a avut unanimitate în Biroul Permanent Naţional sau cum se numea, în diferite faze. Eu cred că cei pe care el i-a crescut în partid şi i-a promovat îi păstrează un anumit respect. Dacă nu îi păstrează niciun fel de respect, atunci înseamnă că el nu se va putea întoarce. Dar eu cred că ţine, până la urmă, şi de modul în care partidul şi-a cultivat liderul şi liderul şi-a cultivat, de asemenea, echipa lui proximă prin care a condus partidul", a declarat Vasile Dîncu.

El a menţionat că nu a mai vorbit cu Dragnea, dar, din punct de vedere uman, are pentru el "aceeaşia afecţiune".

"Nu am vorbit cu el, aş fi vorbit, dar nu am avut ocazia, nu am fost pus pe lista celor care ar fi putut să vorbească cu el la telefon. Înţeleg că e o listă scurtă pe care a stabilit-o. Din punct de vedere uman, sunt apropiat şi acuma de el. Nu sunt fericit pentru ceea ce se întâmplă, aş vrea să îl văd cât mai repede liber, deci eu păstrez pentru el aceeaşi afecţiune. Din punct de vedere uman. Politic, a făcut greşeli, dar poate că el ştie mai bine acum, a avut şi o perioadă de reflecţie şi aici nu mă bag, nu sunt deciziile mele şi nu ştiu ce va face în viitor", a explicat Dîncu.