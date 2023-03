Marcel Ciolacu: Când am fost cu Nicolae Ciucă în Japonia am zburat cu o aeronavă de linie

Întrebat de jurnaliști cum comentează acest lucru, Ciolacu a spus că nu este treaba lui.

"Nu pot comenta un lucru pe care l-a făcut instituţia prezidenţială şi preşedintele României. Nu cred că este treaba mea şi sunt ferm convinsă că domnul preşedinte o să dea explicaţiile pe care o să le cereţi. Nu ştiu despre aeronavă, dacă acea aeronavă pe care am văzut-o şi eu în presă, despre ea este vorba, nu ştiu nici unde a aterizat sau unde a plecat, nu ştiu nici cât a costat ca să pot să comentez”.

În schimb, președintele PSD a precizat că, atunci când a fost în Japonia împreună cu premierul Nicolae Ciucă, au folosit un avion de linie.

”Ce vă pot spune eu, din experienţa mea comună cu domnul prim ministru Nicolae Ciucă, atunci când am făcut deplasarea în Japonia am fost cu o aeronavă de linie. Asta a fost decizia pe care am luat-o împreună", a spus Ciolacu la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă a fost o călătorie confortabilă, Ciolacu a spus: "A fost un zbor cum zboară toată lumea. Nu poate să fie confortabil când zbori 8 ore pe un scaun. Cum şi restul din avion a suportat, am suportat şi noi".

PSD: A venit momentul ca statul român să aibă o aeronavă prezidenţială

Liderul PSD a mai spus că a venit momentul ca statul român să aibă o aeronavă prezidenţială.

"Ce ne dorim de la România în viitor? Ne dorim o Românie normală, în care preşedintele statului are o aeronavă şi, cu demnitate, reprezintă România, pentru că este preşedintele pe care noi l-am ales, nu neapărat cu votul nostru, dar majoritatea a ales acest preşedinte? Eu cred că un stat de mărimea, de pretenţiile şi de poziţia României în interiorul UE şi NATO merită să aibă o aeronavă prezidenţială. Ca să înţelegem foarte clar - aeronavă prezidenţială nu înseamnă că merge numai preşedintele în deplasările externe, ci o aeronavă care se pune la dispoziţia statului român, unde cheltuielile sunt deschise. Aşa consider eu, că a venit momentul să luăm şi această decizie", a afirmat Marcel Ciolacu.

Reacția liderului PSD vine după ce site-ul Boarding Pass a publicat imagini cu aeronava privată cu care preşedintele Klaus Iohannis ar fi mers în vizita pe care o efectuează în Japonia şi Singapore.

Conform sursei citate, cu acest avion șeful statului ar fi făcut mai întâi o escală la Sibiu, apoi a zburat în Japonia.

Sursa: Agerpres Etichete: , , , , Dată publicare: 08-03-2023 15:10