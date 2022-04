Ludovic Orban: Sunt dezamăgit de Klaus Iohannis și vreau să candidez la Președinție

Agerpres

Ludovic Orban, preşedintele partidului Forţa Dreptei, a afirmat vineri că intenţionează să candideze la Preşedinţia României.

Fostul prim-ministru al României a mai spus că preşedintele Klaus Iohannis i-a produs cea mai mare dezamăgire dintre toţi cei alături de care a făcut politică, conform Agerpres.

„Cu siguranţă. Dacă mă uit pe scena politică românească, îmi dau seama că e o afirmaţie de bun simţ, exprimarea unei intenţii de a candida la Preşedinţia României. Plus că, vă mai spun încă o dată, după ce te-ai fript cu ciorba, sufli şi în iaurt. Foarte greu aş mai putea să iau decizia să mai sprijin pe altcineva,“ a spus Orban într-o conferinţă de presă.

Orban s-a declarat dezamăgit de preşedintele Klaus Iohannis

„Cea mai mare dezamăgire care mi-a provocat-o vreodată un om alături de care am făcut politică este dezamăgirea provocată de Klaus Werner Iohannis. Niciodată nu mi-aş fi imaginat că, sub masca de neamţ pe care şi-a pus-o, sub masca euro-atlantistă pe care şi-a pus-o, se poate ascunde un caracter atât de josnic, o lipsă de onestitate şi de empatie faţă de români şi atâta cinism şi lipsă de sensibilitate faţă de România, rareori mi-a fost dat să văd,“ a mai spus acesta.

„Eu mă consider responsabil pentru că am susţinut un astfel de politician,“ a adăugat Orban.

Ludovic Orban şi alţi parlamentari din Forţa Dreptei au luat parte vineri, la Sibiu, la lansarea grupului de iniţiativă teritorială a partidului. Deputatul Constantin Şovăială este coordonatorul grupului de la Sibiu, din care mai fac parte alţi 13 membri, majoritatea foşti liberali.

Începutul lunii aprilie: „Și-a bătut joc de români“

La începutul lunii aprilie, fostul președinte al PNL Ludovic Orban a spus că modul în care s-a făcut schimbarea lui Florin Cîţu din funcţia de lider al PNL arată ca o „lovitură de palat dată de o huntă militară“.

Într-o conferință de presă, acesta a spus: „Înlocuirea lui Cîţu cu Ciucă este o frecţie la un picior de lemn, iar modul în care arată structura de conducere a partidului cu Ciucă, Armata şi cu Bode, Miliţia, pe post de secretar general, arată că PNL a murit şi că s-a născut ‘UM (unitatea militară, n.r.) - PNL’.“

Apoi, Orban a lansat un atac către Iohannis: „PNL este în momentul de faţă prizonierul unui proiect nedemocratic, hapsân şi egoist al celui care şi-a bătut joc de români, Werner Klaus Iohannis, care pentru dorinţa lui de a nu se pensiona după ce-şi termină mandatul fără nicio realizare, a aruncat în aer scena politică, a distrus dreapta politică, perspectivele de dezvoltare a României, de modernizare şi reformare a statului, numai pentru a-şi asigura un aliat care să-i garanteze din 2024 că nu va rămâne şomer sau pensionar şi că mai poate să reprezinte ceva în viaţa politică.“