Ludovic Orban: "Am adoptat de principiu proiectul textului moţiunii de cenzură”

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a anunţat, luni, că proiectul moţiunii de cenzură a fost adoptat de principiu de conducerea partidului şi au fost demarate negocierile pentru susţinerea acestui demers.

"Am adoptat de principiu proiectul textului moţiunii de cenzură care va fi comunicat partenerilor noştri din Opoziţie, va fi deschis propunerilor şi completărilor. Am stabilit negociatorii partidului şi un calendar de negociere cu toate grupurile parlamentare, mai puţin grupul PSD, şi am decis implicarea tuturor membrilor BEX care sunt în Parlament şi a parlamentarilor PNL în procesul de convingere a parlamentarilor de a susţine această moţiune de cenzură. (...) Începând de astăzi, s-au declanşat negocieri, discuţii", a declarat Orban, la Parlament, potrivit Agerpres.

El a catalogat drept "toxică" guvernarea PSD-ALDE.

"PNL va face toate eforturile de negociere pentru a convinge parteneri din Opoziţie, grupuri parlamentare, parlamentari individuali să voteze moţiunea de cenzură pentru a transpune în practică voinţa exprimată de români. (...) Parlamentul astăzi este oglinda votului din 2016. Rău ar fi pentru noi să nu depunem moţiune de cenzură. Vom utiliza toate argumentele posibile, legale, constituţionale pe care le avem la dispoziţie, toate argumentele politice, vom acţiona în numele unei voinţe clar exprimate de cetăţeni şi vom încerca să obţinem cât mai multe voturi pentru reuşita acestei moţiuni de cenzură. Pe de altă parte, poţi să acuzi Opoziţia atunci când nu depune moţiune de cenzură, nu atunci când depune şi depunem toate diligenţele şi toate eforturile pentru reuşita acestei moţiuni de cenzură", a arătat Orban.

El a susţinut că PNL este pregătit în orice moment să-şi asume răspunderea guvernării.

Întrebat cum va negocia cu UDMR în contextul în care Guvernul a adoptat o OUG privitoare la alegerea preşedinţilor de Consilii judeţene prin vot direct ceea ce favorizează şi Uniunea, liderul PNL a răspuns:

"Eu cred că votul la o moţiune de cenzură exprimă susţinerea sau nesusţinerea unui Guvern. (...) Lucrurile sunt simple, cine nu mai este de acord ca acest Guvern să funcţioneze în continuare votează moţiunea de cenzură, iar cine nu votează moţiunea de cenzură înseamnă că sprijină acest Guvern. Faptul că un Guvern ia o măsură sau alta care poate să dea satisfacţie unui grup sau unui partid parlamentar nu trebuie să aibă nicio legătură cu raţiunile care stau la baza poziţionării faţă de o moţiune de cenzură. Orice parlamentar care are cât de cât o doză de realism, de bun simţ şi care vrea să acţioneze în respect faţă de voinţa cetăţenilor trebuie să voteze moţiunea de cenzură pentru a pune punct acestei guvernări, pentru că asta a fost voinţa clară exprimată atât la referendum, cât şi la alegerile pentru PE".