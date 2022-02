LIVE UPDATE. Dacian Cioloș și-a anunțat demisia din funcția de președinte al USR. Declarații de presă la ora 18.00

Agerpres

Dacian Cioloş şi-a anunţat, luni, demisia din funcţia de preşedinte al Uniunii Salvaţi România (USR). Anunţul a fost făcut în cadrul şedinţei Biroului Naţional al partidului.

Decizia lui Dacian Cioloș vine după ce, luni, în cadrul unei alte şedinţe a Biroului Naţional, proiectul de modificare a structurii şi funcţionării partidului, propus de către el, a fost respins cu 11 voturi pentru şi 14 voturi împotrivă.

Cătălin Drulă va asigura conducerea interimară a USR

Purtătorul de cuvânt al partidului, Ionuţ Moşteanu, a anunțat că cel care va asigura conducerea interimară a USR este Cătălin Drulă.

"Tocmai s-a încheiat o şedinţă scurtă de Birou Naţional. Dacian Cioloş va face declaraţii la ora 18,00, va detalia această decizie a dânsului. Cătălin Drulă preia interimar - vicepreşedintele cu cel mai mare număr de voturi de la congres. E un moment complicat, dificil pentru partid şi îmi pare rău că s-a ajuns aici atât de repede după Congresul de anul trecut şi alegerea preşedintelui. Am încredere în înţelepciunea colegilor mei. E important în momentele acestea să rămânem uniţi. Partidul are încă multe de spus", a precizat el pentru Antena 3.

Purtătorul de cuvânt al USR a menţionat că Dacian Cioloş va rămâne în partid.

"Dacian Cioloş rămâne în partid. A făcut foarte multe pentru politica din România, pentru politica europeană şi va face multe în continuare, cu siguranţă. (...) Dacian Cioloş ne-a confirmat acest lucru, că va depune eforturi pentru a ţine partidul unit şi am încredere în acest lucru. (...) Dacian Cioloş şi-a depus mandatul de preşedinte. Chiar a spus că rămâne în partid şi că face apel către colegi să rămânem uniţi", a spus reprezentantul USR.

Moşteanu a mai declarat că nu se cunoaşte deocamdată data următorului congres, pentru alegerea noului preşedinte.

Potrivit acestuia, propunerea făcută de Dacian Cioloş privind constituirea unor comisii din care să facă parte şi reprezentanţi ai societăţii civile nu era în concordanţă cu prevederile statutului actual.

"Nu au fost propuse nume şi nici măcar modul detaliat de constituire a acestor comisii. (...) Această propunere excede baza statutară după care funcţionează USR. În USR, deciziile sunt luate de organele statutare: Birou Naţional, Comitet Politic, Congres. Nu am respins nicio secundă consultarea cu societatea civilă şi specialiştii sectoriali (...), dar deciziile vor fi luate de forurile statutare. (...) Dacă formalizezi o astfel de comisie, din afara partidului, în momentul în care face nişte propuneri şi partidul le respinge, deja creează o mare problemă şi o mare animozitate", a arătat el.

Năsui: Demisia lui Dacian Cioloş de la şefia USR, o greşeală

Vicepreşedintele USR, deputatul Claudiu Năsui, a declarat, luni, că demisia lui Dacian Cioloş de la şefia USR reprezintă "o greşeală". Totodată, Năsui susține că preşedintele interimar, Cătălin Drulă, ar putea fi un candidat "excelent" pentru această funcţie.

"Este o greşeală. Nu trebuia să-şi dea demisia, trebuia să-şi ducă mandatul până la capăt, dar este un gest unilateral. (...) În momentul acesta efectele sunt că vom avea un preşedinte interimar, care va fi Cătălin Drulă, după care trebuie pregătit un congres şi după acest congres vom avea un nou preşedinte sau alegerea tuturor membrilor. Programul acesta al preşedintelui pe care ni l-a prezentat Dacian Cioloş era unul care eminamente era al preşedintelui, nu era nevoie să fie supus la vot, dânsul a ales totuşi să facă lucrul acesta, propunându-se lucruri cu care mulţi dintre noi nu am fost de acord. (...) A fost o divergenţă de viziuni şi nu pot să răspund de ce a recurs el la acest gest", a declarat Năsui, la Parlament.

El a adăugat că partidul nu va fi slăbit şi nu se va rupe, demisia lui Dacian Cioloş din funcţia de preşedinte al USR "fiind o manifestare a voinţei dânsului".

"Niciunui partid nu-i place să-i plece liderul a doua oară, dar noi am demonstrat prin statutul nostru, care poate că de multe ori era destul de greu de înţeles, că avem totuşi o rezilienţă internă destul de puternică, că ne revenim după absolut orice şoc, după orice turbulenţă. (...) Vom rămâne în continuare un partid mare şi unit. O să trecem cu bine şi este acest hop. Nimeni nu cred că şi-a dorit să se întâmple lucrul acesta", a adăugat Năsui.

Potrivit acestuia, "Cătălin Drulă ar fi un candidat excelent" pentru funcţia de preşedinte al USR.

Deputatul USR a mai precizat că s-a încercat să se vină cu amendamente la programul lui Dacian Cioloş, care să fie acceptate de membrii USR.

"Dacă dânsul dorea, putea să spună: "Accept amendamentele, eu am altă opinie, dar le accept pe astea, asta va fi opinia împărtăşită de întreg Biroul naţional, şi să votăm un program al preşedintelui, care nu trebuia supus la vot, şi mergem înainte." Cred că ce-şi doreşte el era să conducă partidul într-un anumit fel în care noi am spus că, cel puţin pe unele aspecte, nu putem merge. Am făcut şi noi concesii, am acceptat amendamente, am mers în direcţia aceea, dar cu unele lucruri nu putem fi nici noi de acord", a adăugat Năsui.

Întrebat ce rol va mai avea de acum înainte Dacian Cioloş în USR, Năsui a arătat că "asta depinde de el". Claudiu Năsui a adresat un mesaj "de calm şi de unitate".

"Nici măcar nu sunt sigur că va fi un nou congres, pentru că preşedintele USR este ales prin votul tuturor membrilor şi atunci este un alt proces sau un nou congres ar trebui poate numai să valideze rezultatul votului tuturor membrilor. (...) Mesajul pe care îl dau este unul de calm şi de unitate", a spus deputatul.