- Dacă vorbim de securitatea României, pot să spun că au fost săptămâni bune. Summit-ul NATO de la Madrid și cu o săptămână înainte summit-ul Consilului European, ne amintim cu plăcere de rezultatele bune obținute de România pentru România.

- Cred că este potrivit să repet că aceste întâlniri au făcuit Romînia mai sigură, mai vizibilă și au dovedit un lucru care a fost discutat de multe ori, România este un actor foarte implicat în politica europeană și cea de securitate.

- Românii sunt mai bine apărați, România este mai bine protejată. Faptul că Ucraina și remarcabil și Republica Moldova au primit statutul de candidat la UE arată că și pentru România au fost rezultate pozitive.

- Aceste rezultate sunt rezultatele unei echipe mari, și Administrația Prezidențială, Externele, Guvernul au lucrat foarte mult timp. Aceste rezultate au fost muncite.

Întrebări din partea presei

- Care sunt măsurile pe care le luați în considerare pentru perioada următoare?

- Nu cred și nu avem un plan de a intra într-un procedeu de austeritate. Am avut criza economică din 2029-10-11 unde a încercat Europa sau s-a încercat în plan european să se combată criza cu măsuri de austeritate. Rezultatul nu a fost unul bun și nu intenționez să repet acest experiment cu România.

- Este un plan care până acum a funcționat foarte bine, guvernul alocă bani suficienți pentru investiții și avem noroc că beneficiem de fonduri euopene substanțiale.

- Vom avea în continuare investiții semnificative în infrastructură și economie. Trebuie să înțelegem că situația este complexă. Criza energetică nu s-a terminat. Se vorbește de o criză a alimentelor care nu ne atinge și pe noi. Mi-aș fi dorit să am numai vești pozitive, însă aceste crize nu au fost declanșate de noi, ci de Rusia. Trebuie să avem răbdare și guvernul să ia măsurile cele mai înțelepte, să sprijine populația vulnerabilă. Acesta este planul și cu acesta vom trece peste perioada grea.

Reporter: Cum vedeți o sentință a judecătorilor dată premierului României, mai respectă principul separației puterilor în stat?

- Libertatea presei, independența justiției sunt elemente de bază ale democrației, eu cred în ele, le-am promovat și cred că am reușit și împreună și am ajuns într-un punct în care putem să spunem că presa este liberă. Una dintre aceste valori este și independența justției. Nu am comentat niciodată hotărâri ale justiției. Principiul sepărării puterilor în stat este funcțional în România.

Reporter: Legea avertizărilor de integritate. Ce veți face în acest caz?

- Parcursul legii nu s-a terminat. Cunosc foarte bine ce s-a vehiculat în spațiul public. Acum când vorbim este la Curtea Constituțională, după care fie se întoarce în Parlament fie vine la mine și voi uza de instrumentele de care dispune președintele. Pentru mine este important să fie o lege bună, să respecte directiva și să avem o situație în care realmente să ne ajutăm în continuare. Acum, orice discuții sunt premature. Sunt convins că în final vom avea o lege cu o formă bună.

