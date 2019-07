Klaus Iohannis se întâlnește cu liderii PNL. Se stabilește strategia pentru alegeri

Preşedintele Klaus Iohannis se întâlneşte la această oră cu liderii liberali, pentru discuţii pe tema strategiei pentru perioada următoare.

Potrivit News.ro, din delegaţia PNL fac parte, pe lângă liderul partidului Ludovic Orban, Rareş Bogdan şi alţi lideri ai partidului.

Cu câteva ore înaintea întâlnirii, europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a scris pe Facebook:

”S-a decis: 10 noiembrie, data alegerilor prezidenţiale. Câştigăm! Alături de preşedintele Klaus Iohannis, acest popor poate sta cu fruntea sus în lumea tot mai greu de priceput! Este respectat pe toate continentele, în toate cancelariile. Este un om care are obraz, care are onoare, care are demnitate şi nu va accepta niciodată ca ţara noastră să cadă în mâinile infractorilor, incompetenţilor, mincinoşilor, prefăcuţilor şi trădătorilor. Ascultaţi ce vă spun!”

În perioada următoare şi alte partide ar urma să îşi anunţe candidatul la Preşedinţie.

USR are Congres la sfârşitul acestei săptămâni şi şi-ar putea anunţa candidatul, iar PSD are Congres în 3 august tot pentru desemnarea candidatului la prezidenţiale.