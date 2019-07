Klaus Iohannis a confimat că va candida pentru un nou mandat la Președinție

Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri că va candida pentru un nou mandat la Președinție.

„Concluziile au fost că voi candida, că vom colabora și voi câștiga. Eu sunt candidatul PNL și vom avea o campanie așa cum se cuvine și cum se așteaptă românii”, a spus președintele, la Cotroceni.

Preşedintele Klaus Iohannis s-a întâlnit marţi după-amiază cu liderii liberali, pentru discuţii pe tema strategiei pentru perioada următoare.

Întâlnirea a avut loc în contextul în care Guvernul a stabilit data primului tur al alegerilor prezidenţiale, respectiv 10 noiembrie.

Rareş Bogdan a scris marţi pe Facebook, cu câteva ore înaintea întâlnirii: ”S-a decis: 10 noiembrie, data alegerilor prezidenţiale. Câştigăm! Alături de preşedintele Klaus Iohannis, acest popor poate sta cu fruntea sus în lumea tot mai greu de priceput! Este respectat pe toate continentele, în toate cancelariile. Este un om care are obraz, care are onoare, care are demnitate şi nu va accepta niciodată ca ţara noastră să cadă în mâinile infractorilor, incompetenţilor, mincinoşilor, prefăcuţilor şi trădătorilor. Ascultaţi ce vă spun!