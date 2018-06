Kelemen Hunor: Am avut o discuţie cu liderul PNL; moţiunea de cenzură nu are voturile necesare să treacă

Inquam

Moţiunea de cenzură nu are voturile necesare să treacă fără ruperea coaliţiei PSD-ALDE, a declarat, marţi, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.

El a precizat că a avut o întâlnire în cursul zilei cu preşedintele PNL, Ludovic Orban, în care s-a discutat despre moţiunea de cenzură care va fi supusă miercuri votului Parlamentului. O decizie finală va fi anunţată de UDMR miercuri dimineaţă, relatează Agerpres.

"Am avut o întâlnire cu Ludovic Orban. Am discutat un pic despre situaţia politică, am luat-o aşa, foarte sistematic, matematic. Şi am adunat tot ce se poate aduna la un loc, ca să vadă toată lumea, şi el, să văd şi eu cam unde suntem. Maxim 194 - 195 de voturi, dacă nu ţinem cont de nimic. Până la 233, mai sunt multe voturi lipsă. În acest moment, Opoziţia, completată eventual cu o parte dintre minorităţi, nu are şanse să dărâme Guvernul. Am discutat un pic şi despre dacă ar fi, ce s-ar întâmpla după. Sunt 3-4 variante prezentate de Ludovic Orban, de ieşire dintr-o situaţie care eventual după căderea Guvernului ar trebui rezolvată şi cu asta am şi terminat discuţia", a detaliat Kelemen Hunor la Parlament.

Liderul UDMR a menţionat că nu a discutat cu Orban despre programul de guvernare, despre miniştri, despre poziţia de prim-ministru sau despre ce ar trebui să facă cel care vrea să înlocuiască Guvernul.

"Deci, din acest punct de vedere, sigur, toate calculele duc spre un singur rezultat. În acest moment, cei care au iniţiat moţiunea de cenzură nu au voturile necesare pentru a dărâma Guvernul. Fără PSD, fără ALDE, fără ruperea coaliţiei nu se poate dărâma, indiferent cine ce spune, pentru că cifrele nu mint. Cifrele sunt extrem de simple şi extrem de simplu e de făcut un calcul. Noi vom continua discuţiile şi în lunile care urmează, pentru că, până la urmă, e corect să discuţi, dar nu am putut să dăm un răspuns, pentru că noi mâine dimineaţă luăm o decizie - avem grupurile reunite şi acolo vom vota", a adăugat Kelemen Hunor.

Potrivit acestuia, un guvern rămâne până când are majoritate, el precizând că este nemulţumit de anumiţi miniştri din actualul Cabinet.

"În acest moment, PSD şi ALDE asigură majoritate pentru acest Guvern. (...) Niciun guvern nu este de neînlocuit, de fiecare dată se poate găsi un guvern mai bun. (...) Sunt lucruri cu care sunt nemulţumit, de exemplu ministrul Transporturilor şi declaraţiile legate de autostrăzi şi sunt anumite chestiuni de care sunt mulţumit, de exemplu Negrescu cum gestionează ce are de gestionat legat de anul viitor şi mai ales de preşedinţia Uniunii. Şi sunt multe alte aspecte de care sunt mulţumit şi multe alte aspecte de care nu sunt mulţumit. Niciodată n-a existat vreun guvern - nici din care am făcut eu parte - de care am fost mulţumit sută la sută", a arătat Kelemen Hunor.

El a menţionat că, din discuţiile avute în aceste zile cu parlamentarii PSD, nu i s-a cerut ca UDMR să respingă sau să voteze moţiunea de cenzură.

"În înţelegerea noastră nu există nicio trimitere la moţiunea de cenzură - mă refer la codul nostru de colaborare parlamentară. Dar, aşa cum ei asigură majoritate, nici nu au nevoie de acest sprijin pentru a respinge moţiunea de cenzură. Mâine dimineaţă vom stabili ce e de făcut. Pe mine mă interesează ce se întâmplă a doua zi, nu în ziua votului, cu societatea românească, cu ţara. (...) Noi, de fiecare dată, înainte de moţiunea de cenzură, discutăm conform statutului nostru în grupurile parlamentare. Cu votul majorităţii stabilim calea de urmat. Moţiunea de cenzură nu este un exerciţiu de faci ce vrei. (...) Dacă va exista o majoritate pentru o anumită direcţie, atunci noi vom respecta fiecare dintre noi - aşa facem de 28 de ani - altfel laşi impresia cum au făcut unii că habar n-au în ce direcţie vor să meargă. Nicio moţiune care a trecut nu a adus ceva mai rău. Tot timpul speranţa nutreşte în societate, dar 151 de semnături pe moţiunea de cenzură nu sunt suficiente pentru a schimba Guvernul", a subliniat liderul UDMR.

În ceea ce priveşte o colaborare mai armonioasă UDMR - PNL, Kelemen Hunor spune că aceasta depinde de liberali. "PNL ne-a atacat pe noi la CCR, nu noi am atacat PNL. Deci nu depinde de noi o colaborare mai armonioasă, mai corectă cu PNL-ul. (...) Nu suntem interesaţi de guvernare, nici cu PSD, nici cu PNL", a adăugat acesta.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer