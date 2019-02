Klaus Iohannis s-a întâlnit cu vicepreşedintele Statelor Unite, Mike Pence. FOTO

Șeful statului a scris pe Twitter că, în această întâlnire, ”a fost reiterată importanța parteneriatului nostru strategic și consolidarea relației transatlantice, care se află în prezent la un nivel excelent”.

Great meeting with US Vice President Mike Pence @VP. We reiterated the importance of our Strategic Partnership and of further consolidating the transatlantic relationship, which is at an excellent level. #MSC2019. pic.twitter.com/p3GRFSset1