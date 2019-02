Iohannis, despre Brexit: ”Lucrurile au devenit mai complicate decât ne aşteptam”

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, sâmbătă, că 29 martie este data limită în ceea ce priveşte Brexit, subliniind că România este în mod clar în favoarea unei retrageri ordonate şi în favoarea aprobării Acordului negociat.

"Am discutat anul trecut foarte mult despre Brexit. Nouă, UE 27, ne pare rău că această decizie a fost luată prin referendum. Respectăm această decizie, dar asta nu înseamnă că sărbătorim. Este o problemă uriaşă. (...) Acordul este unul bun. Eu îl consider un acord foarte bun. Acum aşteptăm aprobarea din partea Marii Britanii. Lucrurile au devenit mai complicate decât ne aşteptam. (...) Nimeni nu are un răspuns acum cum se va produce ieşirea Marii Britanii din UE, dar toţi am prefera o retragere ordonată, o aprobare a Acordului, care este cel mai bun acord posibil. În negocierile politice şi economice este imposibil să găseşti o soluţie ideală pentru ambele părţi. Mereu ai nevoie de un compromis şi acestea sunt negocierile şi am găsit un compromis bun. (...) Aceste chestiuni vor fi clarificate în următoarele săptămâni, pentru că ceasul ticăie - 29 martie este data limită - şi trebuie să avem un răspuns până atunci", a spus şeful statului, la sesiunea de întrebări şi răspunsuri a Conferinţei internaţionale de Securitate de la Munchen, conform Agerpres.

El a afirmat că, indiferent care va fi scenariul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, relaţiile viitoare ale UE cu această ţară vor fi bune.

"Dacă vom avea o retragere ordonată sau fără un acord vom vedea, dar relaţiile viitoare sunt extrem de importante pentru noi toţi şi aici toţi suntem de acord că vom avea relaţii bune în viitor cu Marea Britanie", a punctat şeful statului român.

Klaus Iohannis a subliniat că "România este în mod clar în favoarea unei retrageri ordonate şi în favoarea aprobării Acordului negociat".

