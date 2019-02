Avertismentul lui Iohannis, la Munchen: Dragi aliaţi, să avem grijă de Flancul Estic!

Agerpres

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, sâmbătă, că situaţia din regiunea Mării Negre este una complicată, context în care a transmis că Flancul Estic trebuie tratat într-o manieră serioasă şi unitară.

"Dragi prieteni, dragi aliaţi, să avem grijă de Flancul Estic! Asta nu înseamnă că neglijăm Flancul Sudic sau alte regiuni unde NATO trebuie să fie prezentă, dar Flancul Estic este o situaţie specială şi cred că, dacă vrem să facem ceva în direcţia bună, trebuie să avem grijă să tratăm Flancul Estic într-o manieră serioasă şi unitară, nu ar trebui să credem că împărţirea Flancului în Nord şi Sud ne aduce un avantaj. Este un singur Flanc Estic, are problemele sale specifice şi România se află pe Flancul Estic şi de aceea suntem interesaţi de toate proiectele şi evoluţiile. Dacă vorbim în NATO despre descurajare este ceva ce în mod evident avem nevoie pe Flancul Estic", a afirmat şeful statului, la sesiunea de întrebări şi răspunsuri de la Conferinţa internaţională de Securitate de la Munchen.

El a făcut şi o prezentare a situaţiei din regiune.

"Mulţi dintre prietenii şi aliaţii noştri nu au fost foarte conştienţi cu privire la importanţa regiunii Mării Negre, şi nu vorbesc doar despre Marea Neagră în sine, ci de toată regiunea geografică. Din păcate, am avut recent evenimente care au dovedit că regiunea este complicată din punct de vedere al securităţii, din punct de vedere economic şi aş spune că multe tensiuni au rădăcini în evoluţii istorice, dar din păcate avem tensiuni acolo care au origini apropiate timpurilor noastre. Trebuie să ne confruntăm cu acestea, deoarece evoluează, nu este ceva foarte clar şi nu putem să tragem linie şi să spunem 'aceasta este o parte, aceasta este o altă parte', fluctuează şi din punct de vedere strategic şi al securităţii, regiunea este complicată, complexă şi nu este ceva ce am putea numi un mediu stabil şi sigur, este un mediu în schimbare. De aceea România a căutat şi a reuşit să îi facă pe aliaţi conştienţi de această situaţie. (...) NATO are o strategie pentru Marea Neagră, are o prezenţă bună în regiune, avem multe iniţiative", a subliniat Klaus Iohannis.

