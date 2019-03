Iordache: Nu e diferenţă între pacienţii tratați într-un spital de stat şi unul privat

Agerpres

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Florin Iordache a declarat, miercuri, că nu există nicio diferenţă între modul în care sunt trataţi pacienţii într-un spital de stat şi unul privat.

El a spus că nu este un "capăt de ţară" faptul că liderul PSD Liviu Dragnea s-a internat la o clinică privată, fiind ''cel mai apropiat spital''.

"Domnul preşedinte Dragnea a avut o opţiune pentru un anumit spital. Nu există nicio diferenţă între spitalele de stat şi modul în care sunt trataţi pacienţii într-un spital de stat şi un spital privat. Nu cred că pentru o intervenţie sau o internare de urgenţă, aşa cum a avut dumnealui, că s-a internat în cel mai apropiat spital este un capăt de ţară. Eu şi colegii mei avem respect pentru modul în care pacienţii sunt trataţi şi în spitalele de stat şi în cele private", a afirmat Iordache, potrivit Agerpres.

Întrebat când a fost ultima oară într-un spital de stat, Iordache a răspuns că anul trecut s-a operat într-un spital de stat şi a avut condiţii mai mult decât mulţumitoare.

"Eu am fost anul trecut când am fost operat într-un spital de stat şi modul în care am fost tratat şi condiţiile pe care le-am avut într-un spital au fost mult mai mult decât mulţumitoare. În plus, prin faptul că au crescut salariile din sistemul sanitar, prin faptul că au fost alocate şi o serie de instituţii spitaliceşti şi-au îmbunătăţit condiţiile, discutăm de aparatură, de construcţia de noi secţii şi aşa mai departe sunt premise că sănătatea pentru guvernare a constituit şi constituie o prioritate", a adăugat Florin Iordache.

