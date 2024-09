Ion Iliescu la 94 de ani: ”Am un zâmbet de Dacie, dacă nu știați… Am un zâmbet industrial, cu patru viteze!”

Întrebat de Vulpescu ce ascunde ”surâsul” său, Iliescu a declarat că zâmbetul său este unul ”de Dacie”, ”industrial”, ”cu patru viteze”.

El a lansat și o ”săgeată” la adresa fostului președinte Traian Băsescu, spunând că nu a fost ”tipul de Președinte căruia să îi placă glumele lui” - făcând aluzie, astfel, la celebra declarație a lui Băsescu ”ce-mi plac glumele mele”.

Vulpescu a fost consilierul lui Ion Iliescu și a realizat un podcast cu fostul șef de stat.

Ionuț Vulpescu: Zâmbetul v-a făcut celebru. Dacă mai era cazul… Ce ascunde acest surâs?

Ion Iliescu: ”Am un zâmbet de Dacie, dacă nu știați… (n.a. râde). În 1999 unii au zis că bordul Daciilor românești e făcut după zâmbetul meu. Deci am un zâmbet industrial, cu patru viteze. Dacă poți să faci o mașină după zâmbetul meu, poți să faci și o țară după gustul meu… Eu am zâmbit cu toată inima, ori de câte ori am făcut-o, și mi se pare uman să îți îngădui să zâmbești, să fii furios, să fii sentimental. Sunt sigur că fără carismă, un om politic nu are nicio șansă, dar îmi place să cred că mintea lui Ion Iliescu a făcut mai multe furori decât zâmbetul lui.

Am avut și zâmbete amare, în anii mei de experiență politică, dar mă încântă faptul că publicul a rămas cu varianta veselă. Ce poate ascunde zâmbetul unui om? O calitate profund umană, empatia, și îmi îngădui să o spun, fără aroganță, și o formă de inteligență. Umorul aparține minților deschise. Nu am fost tipul de Președinte căruia să îi placă glumele lui, dar o spun cu detașare, am fost personajul celor mai multe glume legate de putere și longevitate. Am mai vorbit despre memeurile de pe Internet.

Apropo, dacă îl întrebați pe ChatGPT de zâmbetul lui Ion Iliescu, știe să vă răspundă că e celebru și prietenos. Mi-a arătat cineva recent un filmuleț generat de inteligența artificială cu mine în 2099, după înmormântarea lui Musk. Nu păream foarte convins de teleportări și de traficul din București descurcat de navete spațiale, dar zâmbeam. E bine că în toate lumile posibile, vorba lui Leibniz, Ion Iliescu zâmbește. Deci ceva o fi cu zâmbetul ăsta dacă și inteligența artificială îl cunoaște… Le doresc celor care au un zâmbet de Ion Iliescu să aibă și destinul lui…”

În prezent, Ion Iliescu este trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor contra umanităţii în Dosarul Revoluţiei din 1989, alături de fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu şi fostul şef al Aviaţiei Militare Iosif Rus.

Iliescu este acuzat că şi-a asumat, în intervalul 22-30 decembrie 1989, operaţiunea sistematică de inducere în eroare a opiniei publice exercitată de cadrele militare cu funcţii de conducere ale MApN.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: