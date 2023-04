Iohannis nu exclude scenariul alegerilor anticipate în România: Rotația premierilor ”sigur va veni cu probleme suplimentare”

Întrebat la Palatul Cotroceni, la conferința de presă comună cu cancelarul german Olaf Scholz, dacă ia în calcul această posibilitate și dacă are un plan de acțiune, șeful statului a a declarat că - în opinia sa - rotaţia guvernamentală va avea loc, iar coaliţia PSD-PNL va merge mai departe, deoarece aceste partide știu că altă soluție nu există.

”Această coaliție a apărut ca un rezultat al rațiunii politice. România a înțeles că vor veni multe crize. Politicienii au înțeles, spre surprinderea multora, că țara trebuie guvernată de un guvern cu o susținere solidă în Parlament. Așa s-a creat coaliția care guvernează România de mai bine de un an, un guvern condus de premierul Ciucă, care a reușit să evite un impact grav al tuturor crizelor prin care am trecut până acuma, atât criza energetică, cât criza de securitate, ș.a.m.d. Am fost întrebat de multe ori dacă sunt mulțumit de felul în care s-a guvernat. Da, sunt mulțumit, fiindcă ceea ce trebuia să facă coaliția și guvernul să treacă România prin criză a făcut-o cu succes.

A, că nu absolut toate detaliile au fost rezolvate, este iarăși adevărat, dar nici nu cred că s-a așteptat cineva că această coaliție să funcționeze numai cu foarte bună înțelege și nu numai cu soluții ideale. Este o coaliție politică complicată între PNL și PSD și trebuie să vedem partea plină a paharului. S-au înțeles și au rezolvat problemele cu care s-au confruntat.

Întrebarea care se pune în spațiul public și dvs. ați pus-o la microfon este cum se continuă, fiindcă în câteva luni sau săptămâni ar trebui să se producă rotația la conducerea guvernului. Eu cred că această rotație este posibilă și se va întâmpla. Nu cred că în momentul de față există o alternativă viabilă la această coaliție. Și partidele au înțeles, toate partidele au înțeles acest lucru.” - a spus președintele Klaus Iohannis.

Pe de altă parte, șeful statului este conștient că pot apărea și probleme serioase între PNL și PSD, drept pentru care este pregătit să intervină - inclusiv în scenariul organizării unor alegeri anticipate în România.

”În același timp, această rotație sigur va veni cu probleme suplimentare, care trebuie negociate în măsura în care va fi nevoie, mă voi implica pentru a garanta stabilitatea și bunul mers a lucrurilor. Dacă ad absurdum nu se întâmplă așa și lucrurile se îndreaptă spre o situație de așa-zise alegeri anticipate, care expresis verbis nu sunt prevăzute în Constituție, dar, evident, ele pot avea loc, complicat de ajuns acolo, atunci va fi decizia coaliției și eu mă voi implica pentru a garanta stabilitatea țării, pentru a garanta un mers normal a lucrărilor publice.

Până la urmă, alegeri vor fi cel mai târziu la sfârșitul anului viitor. Încă o dată, eu cred că se va întâmpla rotația la conducerea guvernului și sunt convins că această coaliție va merge mai departe. Cum va arăta acest lucru, în detaliu, vom vedea, însă nu sunt motive de îngrijorare.

Nu vreau să dau exemple din vecinătatea mai apropiată sau mai îndepărtată, dar nu vom avea alegeri după alegeri, după alegeri, după alegeri, deci, România va fi guvernată și va rămâne o țară stabilă și prosperă.” - a mai spus Klaus Iohannis.

Marcel Ciolacu a amenințat cu anticipate, dacă nu se dorește rotația premierilor

La jumătatea lunii ianuarie, liderul PSD Marcel Ciolacu a afirmat că nu este fan al alegerilor anticipate, însă dacă nu va fi respectat acordul politic încheiat între partidele de guvernare privind rotaţia premierilor, atunci aceasta ar putea fi direcţia şi calea de urmat.

El a subliniat faptul că alegerile anticipate sunt soluţia, dacă nu va fi respectat acordul politic între partidele de guvernare.

Potrivit unui comunicat semnat de secretarul general al PSD, Paul Stănescu, doar miniștrii care nu au performat în Guvernul Ciucă trebuie să fie schimbați la următoarea ”rotație guvernamentală”.

Dar surse guvernamentale au lansat informaţia că schimbul de putere ar putea fi amânat câteva luni, în funcție de cum evoluează războiul.

Surse guvernamentale au lansat informaţia că premierul Nicolae Ciucă şi-ar putea amâna până în toamnă demisia din fruntea Guvernului. În protocolul de colaborare dintre PSD şi PNL, acest gest este prevăzut în luna mai, când in locul premierului liberal ar trebui să se instaleze Marcel Ciolacu.

