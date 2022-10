Iohannis îl felicită pe noul preşedinte de stânga al Braziliei pentru câștigarea alegerilor: ”Aştept cu nerăbdare să lucrăm”

„Îl felicit pe preşedintele ales Lula da Silva pentru victoria sa. Aştept cu nerăbdare să lucrăm împreună la consolidarea relaţiilor foarte bune româno-braziliene şi la chestiuni globale de interes comun”, a scris Klaus Iohannis, luni pe Twitter.

I congratulate President elect Lula da Silva @LulaOficial on his victory. I look forward to working together on strengthening the very good ???????? ???????? relations and on global issues of joint interest.