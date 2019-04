Iohannis: ”Această remaniere guvernamentală se face pentru ca lucrurile să meargă mai prost”

Administraţia Prezidenţială

Preşedintele Klaus Iohannis consideră că remanierea guvernamentală anunţată de PSD este făcută pentru ca lucrurile "să meargă mai prost", şeful statului anunţând că va da un răspuns pe această temă la începutul săptămânii viitoare.

"Ieri au fost trimise la Cotroceni propuneri de revocare şi propuneri de noi miniştri. Însă, primind acele scrisori, mi-am pus întrebarea ce se doreşte cu această remaniere guvernamentală, fiindcă de regulă o remaniere guvernamentală se face pentru a face Guvernul mai bun, mai eficient, mai eficace.

Prima mea impresie este că această remaniere guvernamentală se face pentru ca lucrurile să meargă mai prost. Or, aşa ceva este pur şi simplu inadmisibil. Este o primă impresie pe care am vrut să o comunic opiniei publice. Mai multe despre aceste lucruri voi comunica la începutul săptămânii viitoare, când voi avea o explicaţie pe ceea ce probabil va trebuie să se întâmple. Da, am vorbit cu doamna prim-ministru şi i-am comunicat că va primi de la mine un răspuns la începutul săptămânii viitoare", a arătat preşedintele într-o declaraţie acordată presei.

El a subliniat că "Justiţia din România este sub asaltul PSD de acum mai bine de doi ani".

"Lucrurile încep să capete un contur trist, în condiţiile în care am convocat un referendum pentru a afla opinia românilor despre acest asalt pesedist asupra Justiţiei. PSD pregăteşte o remaniere guvernamentală care vrea să întărească, aşa este impresia mea, asaltul asupra Justiţiei şi acest lucru nu poate să fie de bun augur”, a spus Iohannis.

Şeful statului a fost întrebat dacă va semna revocarea din funcţie a lui Tudorel Toader, răspunzând că nu poate semna "nişte acte fără a evalua urmările întregii remanieri guvernamentale".

"Revocarea unui ministru sau demisia unui ministru, în definitiv, este constituţionala decizie a prim-ministrului sau în cazul demisiei - a fiecăruia în parte, dar nu pot să semnez nişte acte fără a evalua urmările întregii remanieri guvernamentale şi de aceea voi face câteva clarificări la începutul săptămânii viitoare în legătură cu această remaniere. Prima mea impresie este că se vrea reluarea atacului pesedist asupra Justiţiei", a afirmat el.

Întrebat dacă consideră că o restructurare guvernamentală ar fi oportună, preşedintele Iohannis a răspuns: "Deocamdată vorbim despre o remaniere guvernamentală care mi-a fost propusă de prim-ministru".

El a mai spus că nici nu a discutat şi nici nu intenţionează să aibă o discuţie cu ministrul Justiţiei.

Declarațiile președintelui Klaus Iohannis:

Jurnalist: Domnule Președinte, Partidul Social Democrat a trimis ieri la Palatul Cotroceni trei propuneri, pentru Ministerul Justiției, Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul pentru românii de pretutindeni. Voiam să vă întrebăm dacă a existat o discuție cu Prim-ministrul Viorica Dăncilă, pentru că dumneaei preciza că vă va suna pe parcursul zilei de ieri.

Președintele Klaus Iohannis: Am avut astăzi o ceremonie, zic eu frumoasă și emoționantă, de introducere în profesie a noii generații de magistrați, absolvenții din acest an, și m-am bucurat foarte mult să văd că sunt în număr destul de mare oameni tineri, hotărâți și bine pregătiți pentru a intra în magistratură. Avem nevoie de acești tineri hotărâți, fiindcă justiția din România este sub asaltul PSD de acum mai bine de doi ani.

Ieri, într-adevăr, au fost trimise la Cotroceni propuneri de revocare și propuneri de noi miniștri. Însă, primind acele scrisori, mi-am pus întrebarea „ce se dorește cu această remaniere guvernamentală?”, fiindcă, de regulă, o remaniere guvernamentală se face pentru a face Guvernul mai bun, mai eficient, mai eficace.

Prima mea impresie este că această remaniere guvernamentală se face pentru ca lucrurile să meargă mai prost, or așa ceva este, pur și simplu, inadmisibil.

Este o primă impresie pe care am vrut să o comunic opiniei publice. Mai multe despre aceste lucruri voi comunica la începutul săptămânii viitoare, când voi avea o explicație pe ceea ce probabil va trebui să se întâmple.

Da, am vorbit cu doamna Prim-ministru și i-am comunicat că va primi de la mine un răspuns la începutul săptămânii viitoare. Însă, vedeți, aici lucrurile încep să capete un contur trist. În condițiile în care am convocat un referendum pentru a afla opinia românilor despre acest asalt pesedist asupra justiției, PSD pregătește o remaniere guvernamentală care vrea să întărească, așa este impresia mea, asaltul asupra justiției, și acest lucru nu poate să fie de bun augur.

Jurnalist: Luați în calcul să nu acceptați propunerea pentru Ministerul Justiției, respectiv domnul Eugen Nicolicea?

Președintele Klaus Iohannis: Aceste lucruri o să le detaliez, cum am spus, la începutul săptămânii viitoare.

Jurnalist: Intenționați să semnați revocarea din funcție a domnului Tudorel Toader?

Președintele Klaus Iohannis: Revocarea unui ministru sau demisia unui ministru, în definitiv, este constituțional la decizia Prim-ministrului sau, în cazul demisiei, a fiecăruia în parte, sigur. Dar nu pot să semnez niște acte fără a evalua urmările întregii remanieri guvernamentale și, de aceea, voi face câteva clarificări la începutul săptămânii viitoare, în legătură cu această remaniere. Încă o dată, prima impresie este că se vrea reluarea atacului pesedist asupra justiției.

Jurnalist: Luați în calcul să participați la mai multe ședințe de guvern, pentru a preîntâmpina adoptarea unor ordonanțe de urgență?

Președintele Klaus Iohannis: Nu se vorbește acum despre așa ceva.

Jurnalist: Se vorbește în PSD despre o soluție de rezervă, o restructurare a Guvernului, dacă dumneavoastră nu semnați acele decrete de revocare și nu îi numiți pe cei propuși de partid. Vi se pare oportună o asemenea mișcare politică?

Președintele Klaus Iohannis: Deocamdată, vorbim despre o remaniere guvernamentală, care mi-a fost propusă de Prim-ministru.

Jurnalist: Cu ministrul Justiției, domnul Tudorel Toader, ați discutat în aceste zile sau intenționați să aveți o discuție?

Președintele Klaus Iohannis: Nici nu am discutat, nici nu intenționez să discut. Vă mulțumesc! Vă doresc o zi bună!

Miniștrii vizați de remaniere sunt Tudorel Toader, Rovana Plumb şi Natalia Intotero

Premierul a transmis, miercuri seara, președintelui Iohannis propunerile de numire a noilor membri ai Guvernului.

”Prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, a transmis, în această seară, președintelui României, Klaus Iohannis, propunerile de numire a noilor miniștri pentru portofoliile Ministerului Justiției, Ministerului Fondurilor Europene și Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

Totodată, premierul a transmis către Administrația Prezidențială propunerea de revocare a ministrului Justiției, Tudorel Toader, și demisiile ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, respectiv, ministrului pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero.

Pentru Ministerul Justiției a fost propus Eugen Nicolicea, membru al Camerei Deputaților, pentru Ministerul Fondurilor Europene a fost propusă Oana Florea, membru al Camerei Deputaților, iar pentru Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a fost propus Tit-Liviu Brăiloiu, membru al Senatului”, a anunțat Guvernul într-un comunicat.

