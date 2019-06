Iohannis: Dacă ne uităm la preocupările pe care le au mulţi guvernanţi, rămâi trăsnit

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri că România are o infrastructură deficitară, pe când mulţi guvernanţi şi unii edili au alte preocupări, în loc să faţă ţara noastră "mai funcţională".

"Vedeţi dumneavoastră, care locuiţi în Bucureşti sau în jurul Bucureştiului, că deja o navetă de câţiva kilometri devine un calvar, fiindcă infrastructura nu face faţă. Dacă vorbim de infrastructură, pentru că, de exemplu, navetă, nu trebuie să ne gândim doar la autostrăzi, chit că ele sunt foarte importante şi pentru transportul de mărfuri şi pentru conexiunile de afaceri, dar sunt toate aspectele, deci transportul rutier, pe calea ferată, felul în care este dirijat transportul, transportul public este total deficitar şi dacă ne uitam la preocupările pe care le au mulţi guvernanţi şi chiar unii edili (...), rămâi trăsnit. Unii se ocupă de cu totul altceva decât este nevoie pentru a face România mai funcţională. Această decorelare între nevoia românilor şi a mediului de afaceri şi preocupările politicienilor trebuie corectată", a spus şeful statului la şedinţa plenară a Coaliţiei pentru Dezvoltarea României.

El a afirmat că această corecţie se poate face prin alegeri şi a pledat pentru un posibil pact pentru dezvoltarea reală a infrastructurii.

"După ce am realizat acel pact pe apărare, a apărut în politică o pactomanie. Toţi au vrut pact pe orice şi nu am fost de acord fiindcă nu doresc să facem lucruri proformă, prea multe înţelegeri s-au semnat în România proforma, toate lucrurile au fost discutate, bune intenţii au fost afişate, toată lumea a plecat liniştită acasă, doar că în practică mai urma ceva - implementarea, care de multe ori nu s-a făcut, ca să nu menţionăm situaţiile în care chiar dumneavoastră cu alţi guvernanţi, nu cu ăştia, aţi semnat diferite înţelegeri care pur şi simplu ulterior au fost ignorate sau nu au fost deloc puse în practică. Or, acest obicei de a face înţelegeri doar aşa, că sună bine, şi politicienii sunt foarte fericiţi dacă mediul de afaceri le dă o diplomă de bună purtare şi pe urmă să se întâmple nimic. Eu, între timp, vreau soluţii care încep cu asumare, cu o înţelegere şi se continuă cu o implementare", a mai susţinut Iohannis.

