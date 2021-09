Învins de Cîțu la congresul PNL, Orban demisionează de la șefia Camerei Deputaților

Ludovic Orban a anunţat sâmbătă, la finalul Congresului PNL, că va demisiona din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor şi că între el şi şeful statului Klaus Iohannis "nu mai există niciun parteneriat".

"Demisia mea din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor va fi luni pe masa preşedintelui ales Florin Cîţu", a declarat Orban, după anunţarea rezultatelor de la alegerile pentru funcţia de lider PNL.

De asemenea, el a precizat că, "din momentul de faţă, între Ludovic Orban şi Klaus Iohannis nu mai există niciun parteneriat".

După ce l-a felicitat pe câştigător, Ludovic Orban a vorbit, în discursul său, despre ataşamentul pe care îl are faţă de valorile liberale.

"De-a lungul carierei mele de 31 de ani am apărat planurile liberale şi am acţionat constant pentru a pune în practică un ideal al politicilor liberale, pentru a realiza un salt de care România are nevoie. Voi rămâne consecvent, îmi voi păstra convingerile şi acţiunea politică pentru apărarea democraţiei, pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor liberale, pentru apărarea valorilor liberale şi de asemenea voi continua să acţionez aşa cum am făcut-o şi până acum, alături de colegii mei", a spus fostul președinte liberal.

Sâmbătă, Florin Cîţu a câştigat mandatul de preşedinte al Partidului Naţional Liberal. El a obţinut 2.878 de voturi "pentru" din partea delegaţilor la Congresul PNL, iar Ludovic Orban - 1.898 de voturi "pentru".