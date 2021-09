Congresul PNL, cele mai tensionate momente. Cum a rămas Cîțu aproape fără voce

În plin val 4 al pandemiei, cu o incindență a infectarilor de peste 4 la mie, mai bine de 5.000 de oameni s-au aflat, așadar, strâns uniți la congresul PNL, inclusiv președintele Klaus Iohannis.

Dincolo de apelul la unitate, șeful statului a deplâns faptul că nu a existat, în campanie, o competiție de idei și proiecte, ci o luptă între persoane: Florin Cițu și Ludovic Orban.

Cei doi candidați la șefia Partidului Național Liberal au început ziua împreună. Pentru a arată echidistanță, și-au dat mâna și l-au așteptat amândoi pe șeful statului. Primirea președintelui a fost atent pregătită cu un covor nou, proaspăt desigilat.

În sală se simțea tensiunea celor două tabere. Invitat la congres, șeful statului s-a arătat, în discurs, nemulțumit de nivelul campaniei pentru șefia partidului.

Klaus Iohannis: ”Mi-ar fi plăcut să văd mai multe dezbateri de idei, mai multe discuții aplicate, pe moțiuni și pe proiecte. Să nu ne amăgim, sub scuza confruntării democratice firești nu se pot ascunde anumite derapaje și atacuri la persoană, ca cele la care am asistat în ultimele luni. Astfel de atitudini nu trebuie să mai vedem niciodată. ”

Dar mult mai tensionat a fost momentul discursului premierului. Când Florin Cîțu a venit la pupitru, un grup de susținători ai lui Ludovic Orban s-a apropiat de scenă, scandând numele actualului lider liberal și i-au cerut demisia lui Cîțu.

Discursul lui Cîțu a fost întrerupt de mai multe ori. Ludovic Orban chiar a simțit nevoia să intervină, întrucât Teodor Stolojan, cel care conducea oficial ședința, nu a făcut niciun gest ca să stăpânească situația.

Florin Cîțu: În cele 8 luni de...

Ludovic Orban intervine: Mai fac apel încă o dată către susținătorii mei.

Florin Cîțu: Domnule președinte, este ok!

Ludovic Orban: Vă rog, lăsăți candidatul să își prezinte moțiunea, va mulțumesc!

Florin Cîțu: Domnule președinte, dacă nu va ascultă și pe dvs... În cele 8 luni de când prim ministru am făcut tot ce am promis și am găsit soluții la toate problemele care au apărut în această perioada dificilă.

În toiul discursului, Cîțu aproape a rămas fără voce: ”Atât timp cât voi fi eu președinte nu vom închide economia. Eu nu am să renunț niciodată la principiile mele liberale indiferent de presiunile la care sunt supus. Eu sunt Florin și sper că v-am convins pe toți să veniți în echipa mea iar în următorii 8 ani de zile să construim împreună românia liberală. Avem multă treabă!”

Sala s-a calmat, însă, când a vorbit Ludovic Orban: ”Eu vă îndemn să votați nu cu cel care a provocat criza, ci cu cel care are puterea să soluționeze criză și să mențină PNL la guvernare. Să-l votați pe acela care cunoaște PNL, care este dintre voi. Și are cu adevărat forță, energia, inteligență de la duce PNL la victorie. Să nu mi-o luați că o lipsa de modestie. Din punct de vedere al opiniei publice, Ludovic Orban a câștigat această competiție. ”

Singurul fum alb a ieșit de la grătarele de afară. În pauze, liberalii au umplut terasele din fața Romexpo.