Încă o zi de negocieri pentru învestirea Guvernului. Orban se vede cu liderii USR

Premierul desemnat, Ludovic Orban, continuă astăzi, de la ora 13.00, negocierile pentru învestirea Guvernului cu reprezentanţii USR.

Joi, Orban a spus că se aşteaptă din partea USR să continue 'drumul început împreună în urmă cu trei ani'.

"Am colaborat în Opoziţie, fiind în bătălia contra PSD, am colaborat în asigurarea succesului moţiunii de cenzură şi am încredere că această colaborare poate continua prin susţinerea învestirii guvernului", a spus Orban, potrivit Agerpres.

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a avut, joi, întâlniri cu reprezentanţi ai Pro România, ai UDMR şi ai ALDE. Președintele PNL a declarat că va respecta termenul constituţional privind înaintarea listei cu miniştri şi a programului de guvernare, menţionând că doreşte un calendar cât mai rapid pentru învestirea Guvernului în Parlament.

ALDE vrea doar un Guvern monocolor

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat, joi, că parlamentarii partidului pe care îl conduce nu vor susţine decât un executiv monocolor. El a precizat că a cerut ca viitorul guvern să fie restructurat în raport cu executivul actual.

Tăriceanu a prezentat şi celelalte condiţii, reunite într-un document în 12 puncte, pentru susţinerea Cabinetului Orban la învestitură.

"Am venit pregătiţi cu un document în 12 puncte care sintetizează principalele elemente de preocupare pe care le avem. Ele reprezintă condiţiile pe care noi le punem pentru a acorda votul viitorului guvern. Câteva deja le-am menţionat în trecut: menţinerea cotei unice de impozitare, reţinerea de a da ordonanţe în domeniul Justiţiei, continuarea proiectelor majore de infrastructură care sunt în curs de derulare. Noi considerăm că trebuie să existe o continuitate a acestor proiecte pentru că altfel la fiecare schimbare de guvern vom reseta şi vom începe totul de la zero, irosim resurse financiare, timp, în detrimentul proiectelor de dezvoltare. (...) Am cerut listarea la bursă a companiei Hidroelectrica. Iată câteva din elementele pe care le-am pus astăzi pe masă. (...) Vom avea o discuţie la începutul săptămânii viitoare pentru a trage concluzia definitivă. (...) Au luat cunoştinţă de aceste condiţionalităţi, trebuie să le analizeze şi săptămâna viitoare vom putea să hotărâm", a afirmat Tăriceanu.

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat, joi, după discuţiile avute cu delegaţia ALDE, că în principiu nu există niciun fel de punct de vedere exprimat de formaţiunea condusă de Călin Popescu-Tăriceanu care să reclame vreo problemă, subliniind că un guvern monocolor PNL este şi opţiunea liberalilor.

UDMR nu mai vrea OUG pe justiție

Preşedintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor, a afirmat joi că o eventuală susţinere a unui guvern sub conducerea liberalului Ludovic Orban va fi stabilită de grupurile parlamentare UDMR, fiind necesar şi un acord scris.

El a evidenţiat că UDMR a solicitat să nu mai fie date ordonanţe de urgenţă în ceea ce priveşte legile Justiţiei, privind sistemul electoral, înainte de alegerile locale şi parlamentare din 2020, şi fără asumarea răspunderii în faţa Parlamentului.

Parlamentarii Pro România vor vota "numai ce cred că este bine"

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat, joi, că premierul desemnat, Ludovic Orban, ar trebui să strângă semnături pentru noul Guvern de la partidele de dreapta, aşa cum a făcut la moţiunea de cenzură, după care, dacă mai are nevoie de alte voturi, să discute şi cu el.

El a adăugat că parlamentarii partidului pe care îl conduce vor vota "numai ce cred că este bine". Victor Ponta a menţionat că nu i-a cerut premierului desemnat niciun minister şi nici nu i s-a oferit vreunul.

Premierul desemnat, Ludovic Orban, lider al liberalilor, îşi exprimă încrederea că, până la finalul negocierilor, va putea obţine susţinerea parlamentarilor Pro România pentru viitorul Guvern. "Mi s-a părut că ne-am înţeles că România are nevoie de un guvern, care să asigure stabilitate, să elaboreze Legea bugetului de stat pe anul 2020, de asemenea să rezolve marile probleme cu care se confruntă astăzi România. A fost o discuţie pozitivă..”

PMP a găsit ”deschidere” la problemele semnalate

Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat miercuri, după întâlnirea cu premierul desemnat, Ludovic Orban, că decizia privind votul de susţinere la învestirea noului guvern va fi luată în cadrul structurilor politice ale partidului, menţionând însă că a găsit deschidere la problemele pe care le-a ridicat în cadrul dialogului cu liderul liberal.

Întrebat dacă în cadrul discuţiilor a fost abordată şi posibilitatea intrării PMP la guvernare alături de PNL, Eugen Tomac a spus că nu.

Întrebat cum comentează faptul că preşedintele UDMR a spus că nu va susţine un guvern care să includă şi miniştri de la PMP, Tomac a mai precizat că nu a venit la discuţii cu solicitarea de a merge la guvernare.