PSD o propune pe Olguța Vasilescu la Ministerul Dezvoltării și pe Mircea Drăghici la Transporturi

Conducerea PSD s-a reunit la Parlament, într-o nouă şedinţă a Comitetului Executiv Naţional al partidului. Liderii PSD au validat noile propuneri pentru ministerele Transporturilor și Dezvoltării.

Astfel, Olguţa Vasilescu a fost propusă oficial de PSD pentru funcţia de ministru al Dezvoltării, iar Mihai Drăghici a fost nominalizat la postul de ministru al Transporturilor.

Anunţul a fost făcut de către premierul Viorica Dăncilă, după şedinţa CEx al PSD.

Dăncilă a precizat că, în opinia sa, ”Olguţa Vasilescu e calificată să ocupe mai multe portofolii, bineînţeles nu în acelaşi timp”.

”Am trimis deja deciziile de revocare a celor doi miniştri. Bineînţeles că acum trimit numirea. Eu sper ca ceea ce solicită un prim-ministru al României să fie luat în seamă”, a mai spus Viorica Dăncilă.

Liviu Dragnea a susţinut că respingerea numirii Olguţei Vasilescu ar fi ”o încălcare flagrantă a Constituţiei”.

”Ne-am obişnuit cu domnul Iohannis să facă orice, dar ar fi o încălcare flagrantă a Constituţiei”, a spus Dragnea, întrebat dacă este de părere că preşedintele ar putea respinge numirea Olguţei Vasilescu la Ministerul Dezvoltării Regionale.

Premierul Viorica Dăncilă:

- Pentru ministerul Dezvoltării, Lia Olguța Vasilescu, pentru ministerul Transporturilor Mircea Drăghici. În unanimitate s-a horărât acest lucru.

- Am observat faptul că nu contează ce cred eu și ce competențe are o persoană, acest lucru este hotărât de președintele României, ceea ce nu mi se pare un mod corect de a proceda. Da, consider că Olguța Vasilescu este calificată să ocupe 3 portofolii, bineînțeles nu în același timp. Am propus-o pentru ministerul Transorturilor pentru că am vazut că este foarte implicată.

- Dacă niciun fost primar nu este calificat pentru acest post mă întreb retoric cine este calificat pentru asta.

Olguța Vasilescu:

- Astăzi mi-am predat mandatul. Am luat posibilitatea să nu fiu numită la ministrul Transporturilor, dar mi-am dorit acest lucru pentru că știam că acolo este nevoie de un om care să miște lucrurile.

- Consider că în acești 2 ani de zile am finalizat aproape în totalitate programul de guvernare.

Liviu Dragnea a sosit la şedinţă împreună cu Lia Olguţa Vasilescu şi a declarat că o susţine total pe aceasta pentru Ministerul Dezvoltării. La şedinţă a venit şi premierul Viorica Dăncilă, care nu a făcut declaraţii.

Şi Tudorel Toader a participat la această şedinţă PSD, deși nu este membru al partidului. El a declarat că Olguța Vasilescu poate fi propusă de premier pentru funcția de ministru al Dezvoltării, chiar dacă a fost respinsă deja o dată de președintele Klaus Ioannis pentru Ministerul Transporturilor.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, că nu va semna decretele de numire în funcția de ministru al Transporturilor pentru Lia Olguța Vasilescu și pentru Ilan Laufer, care a fost propus de PSD pentru portofoliul Dezvoltării Regionale.

Luni, CEx al PSD a decis remanierea lui Paul Stănescu de la Ministerul Dezvoltării, dar șeful statului nu a semnat decretul de revocare a acestuia din funcție.

