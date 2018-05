Încă o lovitură pentru Liviu Dragnea. Nicolae Bănicioiu demisionează din PSD și pleacă la Ponta

Încă o lovitură pentru Liviu Dragnea, după demisiile din PSD ale fostul ministru al Turismului Mircea Titus Dobre şi deputatul Gabriela Podaşcă. Deputatul social-democrat Nicolae Bănicioiu a anunțat că pleacă la partidul lui Victor Ponta, PRO România.

Plecarea lui Bănicioiu nu este deloc suprinzătoare, în condițiile în care fostul ministru al Sănătății în Guvernul Ponta era cunoscut pentru prietenia sa cu Victor Ponta.

De asemenea, în aparițiile sale publice din ultima perioadă, Bănicioiu a criticat de mai multe ori actuala conducere a Partidului Social Democrat.

”Mă alătur unui grup mare de colegi ai mei cu care am câștigat alegerile în 2012 și am pus capăt regimului Băsescu, USL și Guvernul Ponta. Deci rămân consecvent promisiunilor și principiilor pe care le-am avut noi atunci, cu care am câștgigat și alegerile din 2012 și din 2016.

Și mă disociez complet de viziunea și de maniera în care conduce domnul Dragnea. Deci domnul Dragnea este cauza plecării noastre din partid. Eu sper ca să fie o chestiune temporară, adică domnul Dragnea să nu mai rămână mult timp acolo și social-demorații să fie din nou împreună.” - a declarat Bănicioiu pentru Știrile ProTV.

El s-a declarat revoltat de faptul că PSD a ajuns un subiect de glumă pe rețelele de socializare și a criticat limbajul lui Dragnea, care a spus despre doi foști premieri ai PSD că sunt ... ”șobolani”.

”În momentul de față, PSD-ul a ajuns subiect de glumă, de la liceeni până la cei mai maturi susținători ai noștri. Și dacă asta este maniera domnului Dragnea, noral că mă disociez de așa ceva. Deci eu nu pot fi părtaș la superficialitate, jigniri ... că am văzut și un limbaj foarte ciudat în ultima vreme, față de foști colegi ai domniei sale.” - a mai spus Bănicioiu.

Conform unor surse politice, este de așteptat ca în următoarele zile să-și anunțe demisiile din PSD și intrarea în formațiunea lui Victor Ponta și Daniel Constantin încă două nume foarte cunoscute ale social-democraților: Ecaterina Andronescu și Mihai Tudose.

Câțiva lideri PSD au lansat joi seară un atac la adresa "dezertorilor" din Partidul Social Democrat, spunând că decizia acestora de a se alătura "adversarilor politici" dovedeşte o lipsă crasă de onoare şi de respect.

Mihai Fifor i-a numit ”trădători”, după ce Liviu Dragnea a folosit la rândul său două apelative deloc plăcute la adresa foștilor premieri ai PSD, pe care nu i-a numit concret, dar despre care a spus că sunt ”șobolani”.

Și, nu cu mult timp în urmă, Ponta a susţinut că actualul Guvern nu reprezintă nici interesele României, nici pe cele ale românilor care au votat la alegerile din 2016, anunţând că parlamentarii Pro România vor vota pentru o moţiune de cenzură.

