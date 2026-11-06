”Sunt sume foarte mari care au fost şi facturi neplătite, probabil mai sunt foarte multe care aşteaptă să fie încărcate în platforma Ministerului şi aici vorbim de sume de câteva miliarde de lei. Când am venit la Ministerul Dezvoltării am găsit în platforma ministerului 2,3 miliarde de lei facturi neplătite la 11 septembrie, data la care s-a închis platforma. Dar astăzi, când vorbim, mai preconizăm încă 2,5 miliarde de lei necesari pentru lucrările care au fost executate, dar neplătite”, a afirmat Alexandru Stoica vineri seară, la B1 TV.

El a explicat că suma a fost estimată în urma comunicărilor dintre minister şi beneficiarii lucrărilor.

Ministrul a menţionat că vineri a fost plătită ”o mică parte” din sumele aferente facturilor încărcate în sistemul informatic al Ministerului, respectiv au fost plătite 40% din fiecare cerere de plată.