Dacă fiul, Neymar Jr, este căpitanul echipei FC Santos – nume de legendă în fotbalul brazilian, tatăl fotbalistului – Neymar senior – a devenit noul director general al clubului, potrivit News.ro.

Proaspăt numit, Neymar senior, cunoscut în Brazilia sub numele de „Neymar Pai”, va ocupa cel puţin până la sfârşitul anului 2026 această funcţie, care a fost vacantă timp de un an şi jumătate.

Cu patru etape înainte de finalul sezonului, FC Santos este pe locul 9 în campionatul brazilian, având 47 de puncte şi aflându-se departe de zona retrogradării, după ce anul trecut a fost în mare pericol până aproape de sfârşitul sezonului.