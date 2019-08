Gorghiu (PNL): "Dacă marea nu te inspiră, găseşti soluţia să te umpli de penibil”

Senatoarea PNL Alina Gorghiu a criticat sâmbătă decizia Comitetul Executiv Naţional al PSD de a-l acţiona în instanţă pe preşedintele Klaus Iohannis, care a afirmat că Guvernul este corupt.

"Căldura mare dăunează grav conducerii PSD! Dacă minte nu e, dacă şanse să intre în turul doi nu sunt, dacă deficitul e peste 3% din PIB, dacă broşele chanel nu salvează situaţia economică, iar aceasta pare satisfăcătoare doar când e văzută din elicopter, dacă glumele proaste de la şedinţele de partid nu ţin loc de politici publice, dacă partenerii externi te evită şi propunerile tale despre orice sunt respinse de societate... Dacă marea nu te inspiră, dacă te cheamă Dăncilă, atunci găseşti imediat soluţia să te umpli de penibil definitiv: trânteşti o plângere penală împotriva preşedintelui Klaus Iohannis pentru o declaraţie care nu a surprins decât pe PSD!", a scris Gorghiu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Comitetul Executiv Naţional al PSD a decis sâmbătă, la Mamaia, să îl acţioneze în instanţă pe preşedintele Klaus Iohannis pentru că a afirmat că Guvernul este corupt, a anunţat preşedintele social-democraţilor, Viorica Dăncilă.

''Legat de afirmaţia preşedintelui României că acest Guvern este corupt, vom acţiona în judecată, pentru că, aşa cum am spus, este foarte uşor să lipeşti etichete, dar aceste etichete trebuie să aibă un fundament. Nu am avut niciodată probleme de corupţie, ba dimpotrivă, am fost unul dintre luptătorii pentru statul de drept, dar şi pentru respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor", a spus premierul, la finalul şedinţei CExN.

Preşedintele PSD a precizat că pentru încadrarea juridică necesară acţionării în judecată va avea loc duminică o întâlnire cu avocaţii.