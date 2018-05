Scandal Firea - Orban: ”Vânător de vrăjitoare” și ”pitici politici”

Inquam Photos / Octav Ganea

Primarul general al Capitalei a declarat că liberalii care au participat la Conferinţa filialei PNL Bucureşti sunt "nişte pitici politici", afirmând că aceştia s-au adunat "să denigreze tot ce se face şi se construieşte în această perioadă".

"Aş afirma mai degrabă că nişte pitici politici s-au adunat astăzi să denigreze tot ce se face şi se construieşte în această perioadă în ţară şi în Capitală. Am rămas cu totul surprinsă că au avut tupeul de neimaginat de a aborda subiectul situaţiei economice a RADET, câtă vreme aceasta a fost condusă 20 de ani de către membri PNL sau persoane recomandate de către PNL şi fostul PDL, ducând RADET-ul aproape în stare de faliment", a spus duminică Gabriela Firea, într-o intervenţie la Antena 3.

Ea a adăugat că liberalii au fost la putere în Consiliul General al Municipiului Bucureşti peste 20 de ani în care au votat bugetele Primăriei, iar acum votează numai împotriva proiectelor Primăriei.

"În Bucureşti au fost peste 20 de ani la putere în Consiliul general şi ei au votat şi bugetele, ei au votat şi proiectele, iar acum tot timpul votează împotrivă a tot ceea ce se întâmplă acum în Bucureşti. Cred că românii, inclusiv bucureştenii, nu apreciază nici limbajul suburban, nici atacurile insalubre, nici persoane care nu au nici moralitate, nici profesionalism, nici onestitate, niciun background, cum sunt unii dintre piticii politici care s-au exprimat astăzi la PNL", a mai spus Gabriela Firea.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat duminică activitatea primarului general al Capitalei Gabriela Firea şi a apreciat că aceasta se comportă ca "un vânător de vrăjitoare", căutând vinovaţi "pentru faptul că nu a fost în stare să facă nimic".

"În ce zi credeţi că şi-a găsit Gabriela Vrânceanu Firea Pandele Dragnea să facă pe Facebook aşa, un soi de postare privind raportul de activitate? Cam subţirel, aşa. Culmea e că raportul de activitate se referă la ce va face în următorii doi ani, pentru că nu are ce spune despre ceea ce a făcut în ultimii doi ani. Astăzi, când PNL are conferinţa organizaţiei municipale PNL Bucureşti. Se pare că doamna Firea nu prea doarme liniştită de când PNL a redevenit ceea ce trebuie să fie şi anume partidul de opoziţie cel mai puternic în Bucureşti, singura alternativa viabilă la harababura, amatorismul şi risipa care se întâmplă în Bucureşti de doi ani. Dragnea le-a cerut totul românilor, bucureştenilor şi a primit totul. PSD, de doi ani, are totul - primari de sectoare, primar general al Capitalei şi Guvernul. Dragnea şi Firea au primit totul. Ce au dat înapoi către bucureşteni? Nimic! (...) Doamna Firea se comportă ca un vânător de vrăjitoare. Ea căută vinovaţi pentru faptul că nu a fost în stare să facă nimic”, a afirmat duminică Ludovic Orban la Conferinţa filialei PNL Bucureşti.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer