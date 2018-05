Gabriela Firea, nemulțumită de ceremonia de la Cotroceni. ”Locul primarului general ar fi fost undeva în primul rând”

Inquam Photos / Octav Ganea

Primarul general, Gabriela Firea, apreciază că, potrivit legislaţiei în vigoare, locul primarului general ar fi fost "undeva în primul rând" la recepţia oferită la Palatul Cotroceni, cu ocazia Zilei Europei, dar că probabil să nu s-a dorit acest lucru.

"Am înţeles că Direcţia Protocol de la Palatul Cotroceni a transmis reprezentanţilor presei că ei nu au făcut altceva decât să respecte legislaţia în materie de ceremonii şi protocol. Am citit şi eu această legislaţie şi spune foarte clar că la toate ceremoniile oficiale ordinea de precădere, inclusiv la depuneri de coroane, la depuneri de jurământ, la alte ceremonii naţionale oficiale este: instituţia prezidenţială, Parlamentul, Guvernul şi autoritatea locală. Deci, oricum am analiza, legal, protocolar şi uman, locul ar fi fost şi al primarului general undeva în primul rând, dar e clar că probabil nu s-a dorit acest lucru. Nu vreau să dau eu verdicte", a precizat edilul general, pentru România Tv.

Firea a menţionat că a ajuns la Palatul Cotroceni împreună cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea, cu membrii cabinetului şi cu mai mulţi parlamentari şi europarlamentari, deoarece social democraţii au dorit să simbolizeze unitatea "ca echipă şi dorinţa de a contribui la dezvoltarea ţării".

"Imediat cum am ajuns la locaţia ceremoniei, m-am 'bucurat' de o atenţie specială din partea reprezentanţilor de la protocolul Administraţiei Prezidenţiale. A venit întâi o doamnă, ulterior o domnişoară şi un domn, care au insistat să nu rămân în zona unde erau doamnele şi domnii miniştri, în capătul acestui rând fiind permise, să spunem, şi alte prezenţe decât din Cabinetul Viorica Dăncilă. Au rămas parlamentari, europarlamentari, deci aş fi putut rămâne în acea locaţie, când s-ar fi finalizat miniştrii Cabinetului. Doamna prim-ministru a spus că doreşte ca primarul general să stea lângă domnia sa. Nici acest argument nu a fost solid pentru reprezentanţii protocolului prezidenţial. A intervenit doamna ministru Rovana Plumb, a intervenit doamna ministru Carmen Dan, care chiar m-a luat de mână şi a spus: 'Stai lângă mine'. A intervenit doamna Olguţa Vasilescu, doamna Sorina Pintea, toată lumea, toţi colegii au insistat, replicând reprezentanţilor protocolului că primarul general este al doilea om din ţară ca număr de voturi şi că protocolul impune ca în oraşul - mai ales că este capitală - în care se desfăşoară o acţiune atât de importantă să fie prezent primarul în primul rând la o asemenea ceremonie şi că domniile lor doresc ca eu să rămân lângă membrii Cabinetului", a declarat Firea.

Ea a adăgat că reprezentanţii Direcţiei Protocol "nu s-au dezlipit" de ea şi că din dorinţa de a nu crea "un incident" s-a deplasat în zona indicată, dincolo de un culoar, unde se aflau şefii de instituţii centrale. Primarul general a spus că nici în zona respectivă nu şi-a găsit locul printre numele indicate pe bileţele. Firea a mai precizat că s-a oprit pentru a-l saluta pe generalul Ion Oprişor, iar în momentul în care a dorit să meargă mai în spate a început ceremonia şi a ales să rămână pe loc, alături de consilierii prezidenţiali.

"La momentul în care domnul preşedinte a finalizat discursul şi a mers şi a salutat pe doamna prim-ministru Viorica Dăncilă, membrii Cabinetului, apoi a venit în zona unde mă aflam şi eu şi a salutat oficialităţile, doamna de la protocol - una dintre doamnele care insistase să mă izoleze - i-a transmis domnului consilier Nistor şi altor consilieri prezidenţiali să mă depăşească şi să meargă mai lângă domnul consilier Oprişor, pentru a putea da mâna cu domniile lor preşedintele. Nu s-au supus acestei reguli de protocol impuse ad-hoc, pentru că nici nu ar fi fost locul suficient, s-ar fi produs pur şi simplu o ambuscadă acolo şi au rămas domniile lor pe loc. Atunci, probabil, în ultimul moment, ca soluţie salvatoare, doamna în rochie roşie s-a aşezat lângă domnul general Oprişor, astfel încât preşedintele a dat mâna doar până în acea zonă, cu personalităţile care erau în primul rând. Nu pot să îmi dau seama dacă a fost o încurcătură de protocol sau o acţiune voită de a mă izola în acea zonă, tocmai pentru a nu exista un moment de nepoliteţe evidentă din partea preşedintelui, prin faptul că nu mă saluta prin întinderea mâinii. În schimb, ceea ce mi s-a părut bizar (...) a fost faptul că mi s-a acordat o foarte mare atenţie în sensul desprinderii mele din zona colegilor şi izolarea mea într-o zonă unde în mod evident reprezentanţii protocolului ştiau că nu va ajunge preşedintele", a mai spus Firea.

