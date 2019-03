Gabriel Oprea: România are nevoie de un stat puternic şi o Justiţie puternică, fără abuzuri

Agerpres

România are nevoie de un stat puternic şi de o Justiţie puternică, fără abuzuri, a declarat sâmbătă preşedintele Uniunii Naţionale pentru Progresul României, Gabriel Oprea.

Acesta a participat la Reuniunea organizaţiilor din regiunea VII Centru, desfăşurată la Galaţi, alături de reprezentaţii partidului din judeţele Braşov, Sibiu, Alba, Mureş, Galaţi, Harghita şi Covasna.

"Am devenit o ţintă şi am fost obligaţi să plecăm de la guvernare pentru că se pare că onoarea nu e un lucru apreciat. Am deranjat şi am fost executat. Trebuie să ştiţi că eu, în toate funcţiile deţinute, am sprijinit Justiţia. Un stat nu poate să fie puternic fără Justiţie. În schimb, abuzurile nu au ce să caute în Justiţie. România are nevoie de un stat puternic şi o Justiţie puternică, fără abuzuri", a precizat Gabriel Oprea, potrivit unui comunicat citat de Agerpres.

El le-a vorbit celor prezenţi despre valoarea echipei şi le-a mulţumit colegilor din regiunea Centru pentru că cei mai mulţi au rămas în echipă şi pentru eforturile acestora de a reconstrui organizaţiile. Gabriel Oprea a reamintit iniţiativele legislative ale UNPR şi măsurile luate pentru toate categoriile sociale din România, menţionează sursa citată.

Preşedintele UNPR a subliniat importanţa activităţii militarilor, poliţiştilor, pompierilor, jandarmilor, "cărora statul trebuie să le asigure respectul, echilibrul, stabilitatea, drepturile la zi şi un ghid al carierei foarte clar pentru că ei sunt cei care trebuie să ţină ţara întreagă şi puternică".

De asemenea, Oprea le-a amintit celor prezenţi de momentul 2015 şi "de nivelul de încredere la care ajunsese UNPR - 500.000 de membri, 12% în sondaje, respectiv 32% liderul partidului".

"Acum partidul este în proces de reconstrucţie. Ne vom ridica! Românii trebuie să spună cu voce tare că îşi iubesc ţara! De aceea, îi aşteptăm în UNPR pe toţi românii patrioţi pentru a schimba lucrurile în bine", a susţinut liderul UNPR.

Gabriel Oprea a afirmat că UNPR îşi propune să se prezinte "onorabil" la alegerile europarlamentare din luna mai, dar şi să atingă ţintele stabilite pentru alegerile de anul viitor.

"Obiectivul nostru strategic este ca la alegerile locale şi la cele parlamentare să obţinem peste 10% şi să revenim în Parlament", a anunţat Oprea, citat în comunicat.

