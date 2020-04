Florin Roman, despre amenințarea PSD privind o moțiune de cenzură: "Este ilogic"

Florin Roman, liderul deputaților PNL, a reacționat la amenințarea președintelui PSD privind posibilitatea depunerii unei moțiuni de cenzură în această perioadă de criză, spunând că social-democrații sunt "gata să arunce în aer stabilitatea României".

Florin Roman susține că declarația de luni a liderului PSD, Marcel Ciolacu, este ilogică, în contextul în care, cu doar câteva ore înainte, acesta ar fi propus un moratoriu privind o mai bună colaborare între guvern și Parlament.

"Am luat act cu stupefacție de declarația liderului PSD, Marcel Ciolacu, care anunța depunerea unei motiuni de cenzura împotriva guvernului, in plină pandemie de coronavirus. Deși specialiștii susțin ca încă România nu a atins vârful maxim al pandemiei, PSD este gata sa arunce in aer stabilitatea României, doar pentru a-și satisface interesele electorale și de partid. Este cinic sa vrei sa dai jos un guvern implicat total in lupta cu epidemia de coronavirus. Anunțul liderilor PSD este ilogic, cu doar câteva ore înainte, același lider al PSD, Marcel Ciolacu, propunea un moratoriu privind o mai buna colaborare între guvern și parlament. Reacția nervoasa a PSD ne arată ca atacarea la CCR a legilor populiste propuse de trioul toxic Ciolacu-Ponta-Tariceanu, lovește in grupurile de interese care au stat in spatele amendării acestor proiecte de lege", a precizat Florin Roman, potrivit unui comunicat transmis, marți, de PNL.

Liderul deputaţilor PNL a solicitat conducerii PSD să dea dovadă de responsabilitate, acuzând din nou fosta guvernare că ar fi lăsat țara fără resursele necesare pentru a lupta cu o astfel de epidemie.

"Solicităm liderilor PSD sa dea dovadă de responsabilitate fata de țara, mai ales ca sunt responsabili pentru lipsa spitalelor regionale și de părăsirea guvernării cu stocuri zero la medicamente și materiale sanitare. Sper ca romanii vor sancționa ferm iresponsabilitatea unui partid populist, care este dispus sa dea încă o data foc României pentru a-și satisface doar interesele se partid. O criza politica generată de PSD, după o criza sanitara și alta, probabil economică este un act profund iresponsabil", a mai precizat Roman.

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seară, într-un interviu, că o moţiune de cenzură se impune dacă Guvernul continuă "abordarea pompieristică", dar că aceasta ar putea fi depusă după încheierea stării de urgenţă, scrie Agerpres.

PNL a anunțat atacarea la CCR a unor legi propuse de PSD

PNL a anunțat, vineri, că va ataca la Curtea Constituţională modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor şi proiectele promovate de PSD privind amânarea plăţii ratelor bancare şi suspendarea plăţii la utilităţi.

"Într-un exerciţiu de populism deşănţat, PSD a promovat două proiecte de lege referitoare la amânarea plăţii ratelor bancare şi suspendarea plăţii la utilităţi, scrise parcă de Viorica Dăncilă şi Dănuţ Andruşcă. Braţ la braţ cu Marcel Ciolacu au votat şi cei care vorbesc în spaţiul public de valori democratice, dovadă că populismul şi iresponsabilitatea nu au culoare politică. (...) Urmare a mascaradei din Parlament, pusă în scenă de domnii Ciolacu, Ponta şi oastea de strânsură, am luat decizia de a ataca la CCR nu doar modificarea regulamentului, care restrânge drepturile constituţionale ale deputatului, dar şi legile noii alianţe politice PSD-Pro România, plus sateliţii populişti. Asigurăm cetăţenii României şi mediul financiar că aceste legi toxice nu vor intra în vigoare, fiind supuse controlului de constituţionalitate", a transmis Roman, printr-un comunicat de presă.

Potrivit acestuia, peste 95% dintre măsuri au fost luate deja de Executiv, iar "majoritatea toxică a PSD şi sateliţii lor intră pe logica dublei reglementări, pentru a bloca Guvernul să lucreze în plină epidemie de coronavirus".