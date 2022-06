Florin Cîțu, după demisia de la șefia Senatului: Am luat decizia pentru a nu crea probleme în PNL

Agerpres

Florin Cîţu a declarat, miercuri, că a luat decizia de a demisiona din funcţia de preşedinte al Senatului pentru a nu crea probleme în Partidul Național Liberal.

Fostul președinte al Senatului spune că a demisionat după ce liderul partidului, premierul Nicolae Ciucă, şi secretarul general al PNL i-au cerut acest lucru.

„Preşedintele partidului şi secretarul general mi-au cerut demisia, mi s-a spus că mi s-a retras sprijinul partidului, e o funcţie politică. Bineînţeles că în aceste condiţii nu am vrut să îi pun în situaţia penibilă pe colegii mei, unii dintre ei, să voteze împotriva conducerii partidului şi am decis, am luat această decizie personal, pentru a nu crea probleme Partidului Naţional Liberal. Totdeauna m-a interesat imaginea PNL”, a precizat Cîţu, conform Agerpres.

Cîțu spune că i s-au reproşat declaraţiile pe care le-a făcut în trecut împotriva unor măsuri care „fac rău românilor”. Fostul șef al Senatului a menționat că acele măsuri vin de la PSD.

„Declaraţiile care sunt aceleaşi de ani de zile împotriva unor măsuri care fac rău românilor. Acele măsuri vin de la PSD, asta este problema, dar sunt măsuri care eu consider că fac rău românilor, eu consider că Partidul Naţional Liberal trebuie să stea aproape de antreprenori, trebuie să stea aproape de sectorul privat, iar măsurile care vin împotriva lor întotdeauna le-am considerat nocive”, a afirmat Cîţu.

Florin Cîţu susține că va face în continuare politică.

„Politică, exact ce am făcut înainte, acestea sunt funcţii pe care le primeşti în urma unei activităţi pe care o ai, activitatea de senator, funcţiile nu sunt pe viaţă", a punctat liberalul.

În mai puţin de un an, lui FLorin Cîțu i-au fost retrase toate funcţiile, de la premier, preşedinte al PNL, preşedinte al filialei PNL Sector 3 şi preşedinte al Senatului.

Cîțu a adăugat că nu regretă declaraţiile pe care le-a făcut, subliniind că este în politică pentru români şi se va opune întotdeauna măsurilor care se iau împotriva lor.

„Niciodată, repet, eu nu sunt în politică pentru mine, sunt în politică pentru români şi atât timp cât vor fi măsuri în spaţiul public sau cineva încearcă să ia măsuri împotriva românilor, eu mă voi opune, voi încerca să spun că aceste măsuri nu îşi au rostul. Trebuie să nu fim ipocriţi. Astăzi, rezultatele, inflaţie, dobânzi, perspectivele unei crize majore, nu vin din neant. Există o guvernare şi eu cred că dacă această guvernare nu era cu PSD, pe care nu am vrut-o niciodată, rezultatele ar fi fost mult mai bune. Partidul Naţional Liberal are soluţii”, a conchis Florin Cîţu.

Întrebat dacă ar fi rămas în funcţie dacă nu era această guvernare cu PSD, Florin Cîţu a răspuns: „De ce? Astea sunt funcţii, în politică sunt senator. Nu este vorba de funcţie, ne facem treaba în politică acolo unde suntem. Un vot în Parlament, aşa îţi faci treaba în politică. Deciziile se iau în urma unui vot pe care îl ai în partid, îl ai în grupul parlamentar ş.a.m.d. O decizie finală se ia în urma unui vot care vine cu susţinerea partidului. Nimeni nu ia o decizie de unul singur (...). Vă spun că PSD sunt cei pe care i-am supărat, dar trebuie să ne uităm la rezultatele acestei guvernări şi până la urmă aici suntem".