Firea: „Spre deosebire de Carmen Dan, eu am cei 7 ani de acasă”

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat miercuri seara că spre deosebire de ministrul de Interne, Carmen Dan, „are cei șapte ani de acasă.”

„Cei care se bat cel mai mult cu statul paralel încurjează metode folosite de statul paralel, cum ar fi Carmen Dan, care în Cex a venit cu un dosărel în care avea niște mesaje interceptate sau nu sau puse la dispoziție, între doamna prefect și un secretar de stat de la Ministerul de Interne. Dacă legile, argumentele, sunt înlocuite de către unii dintre colegii noștri cu astfel de metode pe care altfel le combat, înseamnă că există un ecart între ceea ce gândesc, ceea ce fac și ceea ce spun. Nu poți în fața președintelui și a 68 de persoane din Comitetul Executiv să fluturi drept argument și explicație pentru ce s-a întâmplat în 10 august niște SMS-uri, niște mesaje pe Whatsapp, de la nivelul ministrului de Interne. Este regretabil. Iar după acele mesaje, care nu au fost condamnate ca atitudine de dl. Dragnea”, a declarat Gabriela Firea la Antena3.

Totodată, primarul Capitalei a sugerat că ministrul de Interne a încălcat legislația.

„Eu nu sunt precum doamna Carmen Dan, să îmi scot SMS-urile din telefon, pentru că în primul rând eu am cei șapte ani de acasă. Dincolo de faptul că respect legislația, inclusiv a datelor cu caracter personal. Eu am dovezi pentru ceea ce spun, apropo de unele afirmații: „să se aducă probe, argumente.” Am și probe, și argumente.”

