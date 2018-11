Firea sărbătorește Ziua Națională a României în Irlanda. De ce a lipsit de la slujba de sfinţire a Catedralei

Agerpres

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni că va sărbători Ziua Naţională a României chiar dacă nu se va afla atunci în Bucureşti.

Ea a precizat că a mulţumit în scris Preşedinţiei, care a invitat-o atât la parada militară de 1 Decembrie, cât şi la recepţia de la Palatul Cotroceni.

Gabriela Firea a mai spus că în perioada 28 noiembrie - 2 decembrie se va afla într-o vizită oficială la Dublin, Irlanda, prilej cu care va avea o întrevedere cu primarului oraşului, Lord Nial Ring, pe teme care vizează mobilitatea urbană, sănătatea şi asistenţa socială.

De asemenea, primarul Capitalei Firea va participa şi la ceremonia de extragere a grupelor de calificare pentru Campionatul European de fotbal Euro 2020, eveniment care reuneşte primarii celor 12 oraşe gazdă ale Turneului final UEFA 2020, precum şi reprezentanţii federaţiilor de fotbal din cele 55 de ţări afiliate UEFA.

"Este un eveniment pe care l-am confirmat cu mult timp înainte, dar cu siguranţă, ca orice român, voi marca Ziua Naţională - atât la Primărie, cât şi în familie, chiar dacă nu mă voi afla într-o tribună oficială. Am transmis de asemenea o scrisoare Preşedinţiei României, în care am mulţumit pentru invitaţie atât la recepţie, cât şi la parada de la Arcul de Triumf şi am comunicat că nu pot să ajung dat fiind vizita oficială în Irlanda", a declarat edilul Capitalei, potrivit Agerpres.

Citește și Firea refuză să desfiinţeze companiile declarate ilegale de CAB. Acuzațiile USR

Ea a participat la conferinţa "România, ţara copiilor invizibili", organizată de Primăria Capitalei şi Asociaţia "Şi eu am dreptul să fiu părinte" la Teatrul Odeon.

Gabriela Firea a explicat şi de ce lipsit de la slujba de sfinţire a Catedralei Mântuirii Neamului.

"Am fost plecată din Bucureşti, am trimis o scrisoare de felicitare Preafericitului Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. M-am bucurat foarte mult că s-a ajuns la acest moment, la care Catedrala Mântuirii Neamului să fie sfinţită. Nu am reuşit să ajung din motive personale, dar mă bucur că avem un astfel de edificiu în Bucureşti. Îmi aduc aminte câtă cerneală a curs pe articole defăimătoare şi pe declaraţii de asemenea critice la adresa mea când am propus în Consiliul General ca Primăria Capitalei să ofere acestui edificiu un buget substanţial, pentru că rămâne aici, în Bucureşti, nu pleacă nimeni cu catedrala nicăieri. Mi-am asumat acele critici cu demnitate şi curaj. Cred că politica distructivă nu mă caracterizează, şi nici lipsa de curaj şi fermitate atunci când este vorba despre eroii neamului, despre biserica noastră străbună şi despre apărarea unor valori. Căci, până la urmă, ce vom lăsa noi în urmă copiilor şi nepoţilor noştri? Numai ceartă şi discuţii şi plângeri penale. Că sunt la modă", a mai afirmat Gabriela Firea.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer