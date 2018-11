Firea refuză să desfiinţeze companiile declarate ilegale de CAB. Acuzațiile USR

Înfiinţarea celor 22 de companii de către Primăria Bucureşti este ilegală. Aşa sună decizia definitivă şi irevocabilă a Curţii de Apel şi se dovedeşte o lovitură juridică dură pentru Gabriela Firea.

Este vorba despre acele companii care ar urma să administreze de la cimitire şi la străzi, până la iluminat sau curăţenie. "Au cheltuit o jumătate de miliard de euro fără să facă nimic şi trebuie desfiintate'', spun reprezentanţii USR, cei care au şi făcut plângerea în instanţă. Judecătorii au fost induşi în eroare, crede Gabriela Firea.

Cele 22 de companii au fost înfiinţate cu scandal în aprilie 2017. Consilierii din opoziţie s-au opus şi nu au votat hotărârea.

Aceştia o acuzau pe Gabriela Firea că ar fi numit în consiliile de administraţie oameni din primăria Voluntari, condusă de soţul ei sau din clientela politică.

Consilierii USR s-au adresat în instanţă. Au pierdut în prima fază, dar au câştigat recursul la Curtea de Apel. Decizia definitivă dispune anularea actelor de înfiinţare a companiilor care administrează diferite domenii: de la agrement, la cimitire, consolidări, până la parcuri, parcări, străzi sau turism.

Citește și Curtea de Apel a decis anularea tuturor hotărârilor de înfiinţare a Companiilor Municipale

Opoziţia din Consiliul Municipal cere acum desfiinţarea companiilor pentru că trebuiau înfiinţate cu 2/3 din voturi, în condiţiile în care li s-a transferat patrimoniul primăriei, însă pentru aceste societăţi au votat puţin peste jumătate din consilieri.

Roxana Wring, USR: "Tot ce s-a întâmplat până acum este ilegal, iar de acum încolo aceste companii nu ar trebui să funcţioneze. S-au cheltuit deja peste 500 milioane de euro. Sunt doar nişte găuri negre prin care se scurg nişte bani."

Gabriela Firea refuză să desfiinţeze companiile. Spune că bugetul alocat nu reprezintă patrimoniu şi nu era nevoie de 2/3 din voturi.

Gabriela Firea: Aceste societăţi sunt legale, funcţionează şi vor funcţiona în continuare, ele nu vor fi desfiinţate. Decizia Curţii de Apel nu spune ce este de făcut. Am mare încredere în justiţie, dar consider că judecătorii au fost induşi în eroare şi nu li s-au dat toate informaţiile şi s-a spus ceea ce este complet neadevărat că au primit patrimoniu, nu au primit patrimoniu.

Reporter: Dar dvs nu v-aţi apărat? Nu aţi avut avocaţi?

Gabriela Firea: Ba da, am câştigat şi la fond, de aceea a fost surprinzător."

Gabriela Firea susţine că dacă vor fi desfiinţate, companiile nu vor mai putea consolida blocuri, iar unele proiecte de infrastructură s-ar bloca. De pildă, supralărgirea Şoselei Fabrica de Glucoză.

Opoziţia insistă însă că aceste firme municipale nu aveau activitate, iar banii se consumau doar pe chirii, salarii, maşini sau mobilier. Astfel că Bucureştiul nu se va bloca şi va fi gestionat de direcţiile din primărie care se ocupau înainte de aceste domenii.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!