Firea dă vina pe Dragnea pentru situația financiară dificilă de la Primăria Capitalei

Primarul Capitalei Gabriela Firea a declarat luni că toate oraşele şi municipiile sunt într-o situaţie dificilă din punct de vedere financiar şi că Guvernul României, ”cel care a fost condus de facto de fostul preşedinte al partidului”, este vinovat.

Ea a anunţat că Primăria a solicitat un împrumut de la Trezorerie, precizând că speră ca miercuri să fie aprobat, ”pentru a plăti o factură la gaze”.

”Este adevărat că suntem într-o situaţie dificilă din punct de vedere financiar, dar toate municipiile şi oraşele sunt în această situaţie. Nu mor caii când vor câinii. Sunt convinsă că vom depăşi această perioadă de austeritate.Din deficitul de 1 miliard de lei pe care îl avem la Primăria Capitalei, jumătate din sumă am contractat-o printr-un împrumut de la Trezorerie şi sperăm ca miercuri să ne fie aprobat acest împrumut pentru a plăti o factură la gaze, iar cealaltă jumătate sunt convinsă că vom găsi soluţii şi în interiorul primăriei şi cu ajutorul Ministerului de Finanţe pentru a acoperi această sumă care nu ne-a fost repartizată, deşi este prevăzută în legea bugetului de stat. Noi nu cerem favoruri, nu cerem ceva în plus, după ce că procentul la acordat prin legea bugetului a fost mic, nici măcar acea sumă nu a venit”, a declarat Firea, conform news.ro.



Ea a continuat disputa începută duminică seara cu Traian Băsescu, afirmând: ”Când era primar domnul Băsescu avea un buget de 200 de milioane de euro. (...) Îi aduc aminte Domnului Băsescu că din cauza lui avem de plătit acum 115 milioane de euro pentru că Înalta Curte a dat câştig de cauză domnului Costică Constanda şi domnul Băsescu este artizanul întregii întâmplări”.



Gabriela Firea spune că situaţia este cauzată de Liviu Dragnea, cel care a condus de fapt Guvernul.



”Guvernul României, cel care a fost condus de facto de fostul preşedinte al partidului, este vinovat. Nu doar pentru situaţia de la Primăria Capitalei, ci şi pentru situaţia de la sectoare pentru că lor le-au dat mulţi bani dar doar pe hârtie, nu au mai ajuns acei bani. Eu am spus şi colegilor mei, dacă erau solidari cu mine şi nu mă lăsau singură anul trecut în faţa fostului preşedinte al PSD să ne calce în picioare, probabil că toată situaţia s-ar fi îmbunătăţit”, a susţinut Firea.



Ea a subliniat că şi în ţară va fi o întâlnire a Asociaţiei Municipiilor cu premierul Viorica Dăncilă şi cu ministrul de Finanţe pentru a elucida situaţia pentru că ”în buget lucrurile arată roz, dar realitate lucrurile sunt dezastruoase şi nu doar pentru noi”.



”Nu se respectă legea bugetului: ni s-a alocat o sumă mică, dar nici măcar aceea nu este transferată. (...) Ştim cu toţii care era situaţia, acum nu putem decât să reparăm. Dacă nici după această promisiune nu va fi respectat, ne gândim ce măsuri vor fi de luatŢ, a spus Gabriela Firea.