Firea atacă bugetul adoptat de Guvern. "Dragnea loveşte fără discernământ"

Agerpres

Primarul Capitalei critică bugetul pe 2019 adoptat în şedinţa de Guvern de vineri

"Cei pe care ii loveste acum Dl Dragnea prin taierea furibunda a Bugetului Primariei Capitalei cu 25% nu sunt numai prezumtivii votanti de stanga. Ci sunt si cei care au profesii liberale si chiar si cei care au venituri mai mari.

Daca vom reusi ceea ce am inceput de doi ani, modernizarea transportului public in comun si un numar adecvat de autovehicule in trafic (am achizitionat 400 se autobuze Euro 6 si continuam innoirea parcului auto) vor folosi autobuzul, tramvaiul, troleibuzul nu doar cei cu venituri modeste si pensionarii, ci cat mai multi locuitori ai Capitalei", a scris Firea pe Facebook vineri seară, după adoptarea bugetului pe 2019.

Mesajul integral:

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer