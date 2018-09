Firea: Dacă Dragnea ar face un pas lateral "ar fi benefic ţării, Guvernului şi PSD"

Pro TV

Primarul Capitalei continuă atacurile la adresa şefului său de partid, Liviu Dragnea.

Gabriela Firea a vorbit despre „acuzaţiile care i s-au adus după intervenţia de la CEX şi care s-au înteţit miercuri noapte.

„Se transmite colegilor mei din ţară că vreau să pun umărul la dărâmarea Guvernului. Nu este adevărat, e o nouă campanie de intoxicare marca Liviu Dragnea doar pentru a mă defăima şi a pune în umbră adevăratele probleme”, a spus primarul.

"O echipă guvernamentală este analizată de către premier şi doamna Dăncilă trebuie să facă acest lucru şi nu primarul general - este atributul domniei sale. De asemenea, la nivel de percepţie publică analiza trebuie sa fie făcută de factorul politic şi anume de colegii mei din BP şi din CExN. Nu am vrut şi nu voi dori niciodată să mă substitui nici colegilor nici organelor de conducere. O altă acuzaţie care mi s-a adus în aceste zile doar pentru faptul că am îndrăznit să spun că drumul pe care mergem nu este cel corect şi pur şi simplu se creează o distanţă între echipa mea politică şi români - bucureşteni - este că aş fi fost confiscată de statul paralel. Le aduc aminte atât celor care transmit aceste dezinformări că la Revoluţie eram în liceu, nu eram membru de partid, nu am fost niciodată racolată sau confiscată de o structură de securitate. Şi că eu mă luptam cu fostul preşedinte Traian Băsescu când alţii tăiau porcii cu statul paralel. Prin urmare nu ştiu, dar ştiţi cu siguranţă cine sunt cei care au negociat ilegitim cu statul paralel"

"O acuzaţie diabolică s-a transmis în ultimele zile, că Primarul Capitalei nu are nicio problemă reală, că e totul roz în Bucureşti, dar Primarul e purtătorul de cuvânt al celor care se opune graţierii şi amnistiei. E SF, acest subiect a fost discutat de domnul Dragnea doar cu câţiva apropiaţi. Nu sunt împotriva niciunei legi, dar totul trebuie să fie în deplină legalitate, ca să nu compromitem România iar PSD să nu treacă ruşinos în istorie. Nu suntem de acord cu fanteziile juridice care se pun la cale"

"Deja s-a declanşat o campanie de defăimare a mea online şi în discuţii de la om la om cum că eu mă opun libertăţii unor oameni care au nevoie de amnistie şi graţiere. Nu m-am opus niciunui proiect adoptat legal, cu care să nu ne fie ruşine. Vom deconta toţi,nu doar un om. Orice invenţie juridică ne poate duce pe toţi în haos", a mai spus Gabriela Firea

"Pot să renunţ la orice funcţie, să rămân simplu membru de partid, dar nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă. Cu siguranţă trecerea timpului îmi va da dreptate. Eu nu am ce să le reproşez colegilor mei pentru votul de la Neptun, fiecare votează potrivit convingerilor sale".

"Un pas lateral ar fi benefic ţării, Guvernului şi PSD", a spus Firea despre retragerea lui Dragnea. "Aceste lucruri trebuie făcute statutar. Nu e normal să nu poţi să spui nimic. În acest moment cine îndrăzneşte să spună că lucrurile nu sunt aşa cum se prezintă în strategiile de comunicare".

"Din punctul meu de vedere, Carmen Dan ar trebui să facă un pas înapoi. A premeditat tot ceea ce a urmat, inclusiv momentele care acum sunt anchetate de Parchetul Militar. O înţeleg că nu se retreage, are susţinerea totală a domnului Dragnea. Trebuia să fie prim-ministru, cu aşa susţinere normal că nu se retrage."

