Emanuel Ungureanu (USR), către PSD: Din cauza voastră ard spitalele!

Deputatul USR Emanuel Ungureanu i-a acuzat luni pe social-democraţi, în plenul Camerei Deputaţilor, că "din cauza lor şi a mafiilor lor ard spitalele din România".

"Nu ca aţi fi un înger (Alexandru Rafila - n.r.), că nu sunteţi, dar nu sunteţi ca dl Beuran. Dl Beuran a fost ministru Sănătăţii PSD. Acum câteva săptămâni a venit la mine o doamnă doctor care mi-a zis că fostul ministru al Sănătăţii Beuran i-a cerut şpagă 10.000 de euro pentru un post de asistent universitar. Am trimis-o la DNA şi continuarea o ştiţi. Aţi spus că am fost brancardier, ştiaţi că este o minciună. Ştiaţi că brancardier a fost fostul ministru al Sănătăţii PSD, Bodog, care a furat şi teza lui de doctorat în management a fost anulată. Adică un hoţ dovedit a fost şeful vostru la Sănătate, al mafiilor voastre, şi la o lună de zile după ce a devenit ministru a amânat toate planurile de conformare şi de asta ard spitalele, nenorociţilor!", a declarat Ungureanu, la dezbaterea moţiunii simple pe sănătate depusă de PSD.

El a amintit şi de mandatul Sorinei Pintea de la Sănătate, care "în loc să se ocupe de problemele de sănătate ale românilor a luat şpagă în spitale".

"Domnul Grindeanu ne-a scos în stradă şi după aceea el a scos ştiucile din Belina cu Dragnea. Voi ne daţi nouă lecţii despre sistemul sanitar? Domnule Rafila, am fost în 84 de spitale din ţară. Am fost la Târgu Jiu unde curgea la propriu rahatul pe pereţi. Managerul şi-a dat demisia şi preşedintele Consiliului Judeţean l-a pus înapoi. La Craiova am filmat mizeria de la UPU. (...) Niciodată în viaţa asta PSD-işti care au fost miniştri ai Sănătăţii nu au atâta şcoală cât a făcut Voiculescu. Voi n-aţi făcut nici în pauzele de recreere", a adăugat Ungureanu.