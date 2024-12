Elena Lasconi, întrebată pe cine ar numi premier: Ar fi îndreptăţit Ciolacu, dar nu ştiu dacă îşi mai doreşte

Ea a precizat că la întâlnirea liderilor PSD, PNL, USR şi UDMR nu s-a discutat despre funcţii. Lasconi a adăugat că România a avut experienţe cu premieri tehnocraţi ”şi nu a mers”.

Elena Lasconi a fost întrebată, joi, la TVR, dacă ar numi un prim-ministru politic, în cazul în care va câştiga alegerile prezidenţiale sau va opta pentru unul tehnocrat şi cine crede că este mai îndreptăţit pentru această funcţie dintre preşedintele PNL, Ilie Bolojan, şi preşedintele PSD, Marcel Ciolacu.

”Am spus care este preferinţa mea. Acum am văzut ce s-a întâmplat după alegeri. Dacă ne uităm la procente, da, ar fi îndreptăţit domnul Ciolacu, dar nu ştiu dacă îşi mai doreşte asta. Preferinţa mea este domnul Bolojan. Dar ştiţi ce m-a bucurat foarte mult? După ce am văzut în ce situaţie suntem şi cât de grav este în ţară toate discuţiile pe care le-am avut nu au fost despre funcţii şi asta mă bucură. Am avut deja experienţe cu premieri tehnocraţi şi nu a mers. Pentru că ai nevoie de majoritate în Parlament şi cred că asta ar fi cea mai bună soluţie”, a declarat Elena Lasconi.

