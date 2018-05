Dragnea, despre maşina cu care a mers la mare. "Fiu-meu o să primească amendă, să se înveţe minte"

Facebook.com

Liderul PSD a comentat joi seară, după întâlnirea cu şefii BNR, acuzaţiile conform cărora ar fi mers la mare cu o maşină fără ITP, aparţinând firmei fiului său.

Liviu Dragnea a declarat că autoturismul cu care a mers la mare era al fiului său, pentru că maşina lui a fost avariată grav într-un accident şi încă este în service. Legat de ITP, Dragnea a spus "Am înţeles că nu e, fiu-meu o să primească amendă, să se înveţe minte. Păi da, aşa e. L-am rugat să-mi împrumiute şi mie maşina, şi eu i-am împrumutat-o lui".

Dragnea a vorbit şi de problemele cu peajul pentru traversarea podului de la Feteşti. "M-am chinuit să dau SMS-ul ăla, mi-a venit înapoi", a spus el.

"Am pozat şi chitanţa de rovinietă, dacă aveam ceva de ascuns nu o pozam, am spus şi că Irina postează, eu eram la volan, nu aveam cum. Mai rămânea să spună că nu plătesc benzina. Acel domn care a pus pariu pe o navetă de bere că eu nu sunt la volan, l-am întrebat ce facem, omul a spus că îşi ţine promisiune, eu, fiind o gazdă bună, am spus că aduc mici din Teleorman”.

"Ce am făcut la mare? Am treemurat de frig, ca toţi cei care au fost acolo. Nu am fost în club, nu am fost la nicio fiţă, m-am întors seara, am pierdut vreo 6-7 ore pe drum”, a mai declarat Dragnea.

